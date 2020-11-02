Çocukları enkaz altında aranan ve çöken Rıza Bey Apartmanı’nın eski yöneticisi: Zeminin incelenmesini istedik ama çoğu şehir dışındaki ev sahiplerini bir araya getiremedik

Çürük raporu olan Rıza Bey Apartmanı’nın enkazında 16 yaşındaki ikiz çocuklarının kurtarılmasını bekleyen eski apartman yöneticisi Alican Alpgündüz, “Buralar eskiden bamya tarlasıymış. Zeminden şüphelendik, incelenmesini istedik. Çoğu şehir dışındaki daire sahiplerini bir araya getiremediğimiz için öyle kaldı” dedi.

Hürriyet gazetesinden Musa Kesler'in haberine göre, Bayraklı’da yıkılan Rıza Bey ve Doğanlar apartmanlarına 2012 ve 2018 yıllarında yapılan risk analiz incelemesi neticesinde ‘yüksek riskli’ ve ‘tehlikeli’ raporu verildi. Ancak binalarda yaşam depreme kadar devam etti. İkizleri enkaz altında kalan Alican Alptekin, Rıza Bey Apartmanı’na çürük raporu verildiği dönemde yöneticiydi. Rapor, onun ve bazı apartman sakinlerinin talebi üzerine alınmıştı. Alican Alpgündüz rapor alındıktan sonraki süreci anlattı.

Alpgündüz, “Biz o dönem zeminden şüphelendik. Çünkü apartmanın yapıldığı yer eskiden bamya tarlasıymış. Apartmanın yüzde 75’i kiracıydı zaten. Daire sahiplerinin çoğu da şehir dışındaydı. Koordinasyonu sağlayamadık. Herkesin bir araya gelmesi mümkün olmadı. Belirlenen tarihte buluşma başka tarihe ertelendi. O tarihte de kimse bir araya gelemedi. Öyle kaldı. Bina sakinlerinin bunda bir kusuru yok." diye konuştu.

Alpgündüz açıklamasında şunları kaydetti:

"Çocuklarım 16 yaşındaki Sayra ve Çınar halen enkazın altında. Kızımın yatak odasına ulaşıldı. Orada yoktu. Oğlum da bulunamadı. Çelik kapıya kadar gelindi. Kurtarma ekipleri çocuklarımın deprem sırasında kaçmış olabileceğini, apartman boşluğunda olabileceğini değerlendiriyor. Umutlarımız o yönde. Binanın deprem anında değil de depremden sonra 5-10 saniye içinde yıkılmış olabileceğini düşünüyorlar. Depremden bir saat önce görüşmüştüm. Kızım kulaklık istemişti. İstediği modeli atmıştı.”