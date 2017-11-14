Çocukları dilendiren kadınlara zabıta operasyonu

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Merkezefendi ilçesinde, dilencilik yapan 4 kadın ve dilendirdikleri 7 çocuk, zabıta ekipleri tarafından belediyeye götürüldü. Üzerlerinden 83 lira madeni para çıkan kadınlara, 106\'şar lira para cezası kesildi.

Merkezefendi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçede dilencilere yönelik operasyon yaptı. Özellikle cami önlerinde vatandaşların dini duygularını istismar ederek dilencilik yapanlara karşı zabıtanın yaptığı operasyonda, kendi çocuklarını da dilendiren ve mendil sattıran 4 kadın ile yaşları 3 ila 6 arasında değişen 7 çocuk belediyeye götürüldü. Kadın dilencilerin üzerinden 83 lira madeni para çıkarken, çocukların üzerinde ise satmaya çalıştıkları mendiller bulundu. Çocuklara meyve suyu ikram eden zabıta ekipleri, kadın dilencilere ise Kabahatler Kanunu\'nun 33. maddesi gereğince 106\'şar lira ceza yazdı.

Zabıta, dilenciliği bir meslek haline getiren bu kişilerin 444 86 62 numaralı çağrı merkezine bildirilmesini istedi.



FOTOĞRAFLI