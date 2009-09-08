Çocukları çıplak görüntüleyen tacizci yakalandı

Küçük yaştaki çocuklara, para vererek ya da yemek ısmarlayarak yaklaşan İngiliz’in 10 yıldır Türkiye’de yaşadığı, bir İngilizce kursunun ortağı olduğu ve borsadan ayda yaklaşık 15 bin TL kazandığı öğrenildi. İngiliz zanlının kendisini yakalayan polislere de rüşvet teklif ettiği belirtildi.



Vatandaşlar ihbar etti



Çatalca Emniyetine yaşlı bir adamın Mareşal Fevzi Çakmak Mesire Alanı’nda çıplak vaziyette iki çocuğun fotoğraflarını çektiği ihbarı geldi. Olay yerine giden ekipler, 16 yaşındaki A.C. ile 13 yasındaki G.B.’yi İngilizin elinden kurtarırken üzerinden 1 fotoğraf makinesi ve 9 hafıza kartı ve çıkan J.A.A.K gözaltına aldı. Kendisine ait son model jipi olduğu halde 34 ET 0165 plakalı kiralık bir otomobille olay yerine geldiği belirlenen J.A.A.K polislere de 500’er TL rüşvet teklif etti. İngiliz’in evinde yapılan aramalarda ise 3 dizüstü bilgisayar, 2 fotoğraf makinesi, 5 flash bellek, 2 cep telefonu, 3 harici harddisc, 4 dizüstü bilgisayar harddisci ele geçirildi.



Çocukları para ile kandırmış



İngiliz J.A.A.K’nin elinden kurtarılan A.C. ve G.B. Yeşilköy Plajı'nda geçtiğimiz sene tanıştıklarını belirterek “Bize her karşılaştığımızda 300-500 TL para verdi ve yemek ısmarladı. Zaman zaman yanımıza geliyordu. Zaman zaman garip istekleri oluyordu. Bu olayları kameraya da alıyordu“ ifadesi verdiler.



Hedefini genellikle fakir mahalledeki çocuklar olarak belirleyen İngiliz zanlının polise verdiği ilk ifadesinde 10 yıldır Türkiye’de olduğu ve borsada aylık 15 bin TL’ye yakın kazandığını söyledi. Şişli’de faaliyet gösteren bir dil kursunda İngilizce öğretmenliği yaptığı öğrenildi.



Gözaltında tutulduğu Üsküdar Çocuk Şube Müdürlüğü’nde yazılı ifade vermeyi reddeden ve susma hakkını kullanan J.A.A.K Çatalca Adliyesi’ne sevk edildi.

