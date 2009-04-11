Çocuklardan başkanlara ‘mesaj’ var

Gündem Çocuk Derneği'nce düzenlenen "Mesajım Var" etkinliği kapsamında çocuklar yerel yöneticilere isteklerini iletme imkanı bulacak.



Etkinliğe katılan çocuklar Kuğulupark'ta kurulan stantta, "Belediye başkanı olsaydın, çocuk haklarıyla ilgili ne yapardın", "Yeni seçilen belediye başkanını tanıyor musun, çocuklarla ilgili neler yapmasını bekliyorsun", "Belediye senin yeteneklerini geliştiren etkinlikler yapıyor mu", "Belediye çalışmalarına görüş ve önerilerinle katılmak ister misin", "Hayalindeki Ankara nasıl" sorularını yanıtladı.



Proje Koordinatörü Esen Koman, çocukların kendilerini ilgilendiren konularda karar alma süreçlerine katılmalarını ve karar mekanizmalarına dahil olmalarını sağlamak amacıyla bu etkinliği başlattıklarını söyledi. Çocukları doğrudan sivil katılıma teşvik etmeyi hedeflediklerini belirten Koman, çocukların ve ailelerinin ilgisinden duyduğu mutluluğu dile getirdi.



Anket sorularının "Mesajım Var" etkinliğinin danışma kurulunda yer alan çocuklar tarafından hazırlandığını anlatan Koman, bir ay boyunca başkentin çeşitli yerlerini gezerek çocukların görüşlerini alacaklarını ve anket sonuçlarını belediye başkanlarına ileteceklerini kaydetti.



Etkinliğin danışma kurulunda gönüllü hizmet veren 14 yaşındaki Uğur Arslan da çocukların isteklerinin hayata geçirilmesini sağlamak için çalıştıklarını belirterek, "Amacımız çocuk hakları doğrultusunda istedikleri yaşam alanlarına kavuşmaları" dedi.

