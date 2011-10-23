-Çocuklardan "KANKA polislere" ihbar yağmuru İSTANBUL (A.A) -23.10.2011 - İstanbul Polisi tarafından, başlatılan ''KANKA 1550 Mesaj Hattı projesi' çerçevesinde çocuklardan polislere 238 bin 157 sms geldi. Birbirinden ilginç mesajlarda çocukların bazıları suçluları ihbar etti. Çocuk Şube Müdürlüğünce yürütülen polis ile çocuklar arasındaki sevgi ve güven bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen KANKA 1550 Mesaj Hattı projesine çocuklar büyük ilgi gösteriyor. Proje çerçevesinde çocuklardan polislere yaklaşık 3 yıl içerisinde 238 bin 157 sms geldi. Gelen mesajlardan 5 bin 990'ı çeşitli suç ve suçlularla ilgili olurken, 232 bin 167'si mesajda ise çocuklar polislerden ilginç isteklerde bulundu, sorunlarını anlattı. Mesajlarda çocukların bazıları sevgilisinden ayrıldığını belirterek, nasıl davranması konusunda polislerden yardım isterken, bazı çocuklarda trafikte tehlikeli hareketler yapan araç sürücülerinin plakasını bildiriyor. Çocuklardan gelen bazı mesajlar ile onlara verilen cevaplar şöyle: ''Mesaj: Çok dertliyim, en yakın arkadaşımla küstük ne yapayım? Cevap: Arkadaşının gönlünü almaya çalış kanka, böyle olmaz. ... Mesaj: Kanka senin kostümünü versene. Cevap: Ben ne giyeceğim kanka? ... Mesaj: Kanka çok hastayım ne yapacağım? Cevap: Hemen bir doktora git kanka. ... Mesaj:. Kanka, canım sıkılıyor sevgilim terk etti. Cevap: Olur böyle şeyler, hayat devam ediyor kafana takma, sana sevgili mi yok? ... Mesaj: Mide ağrısı üzüntüden kaynaklanıyor olabilir mi? Cevap: Mümkündür.