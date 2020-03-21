Çocuklarda Koronavirüs belirtileri neler?

Çocuk doktoru ve TV sunucusu Yevgeniy Komarovskiy , Koronavirüs'ün çocuklarda nasıl ortaya çıktığı ve enfeksiyonun nasıl tespit edileceğini açıkladı.

Komarovskiy, Instagram hesabından yaptığı açıklamada, çocukların Koronavirüs efeksiyonunu kolay atlattığını hatırlatarak, Koronavirüs'ün çocuklarda akut solunum yolu viral enfeksiyonları hastalıklarına benzediğini kaydetti.

Sputnik'in haberine göre Komarovskiy, Koronavirüs'le enfekte olan çocuklarda kusma ve ishalin başlıca belirtiler olduğunu belirtti.

Hastalığın etken maddesinin dışkı yoluyla dışarı atılmasının uzun sürdüğünü vurgulayan Komarovskiy, “Çocuklarda, nefes alma sıklığı veya ritminde değişiklik, dışkı ile ilgili sorunlar gibi semptomlar dikkatle takip edilmelidir” dedi.

Komarovskiy, son zamanlardaki çocuk ölümlerinin neredeyse hepsinin Koronavirüs'le ilgisi olmayan ciddi patolojilerle bağlantılı olduğunu belirtti.