'Çocuklara yönelik suçlarda cezaları kat kat artıracağız'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, çocuklara yönelik suçlarda ciddi artışlar görüldüğünü belirterek, "Hükümetimiz ve partimiz kararlıdır, çocuklara yönelik suçlarla ilgili cezaları kat kat artıracağız. O cezaları caydıracak şekilde artıracağız" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, Şahinbey Belediyesi'nin Akkent Meydan Parkı açılışında, çocukların en büyük değerler ve varlıklar olduğunu söyledi. Çocukların rahatlıkla oynayabileceği, nefes alabileceği, vakit geçirebileceği, eğlenirken eğitilebilecekleri mekanların yapılmasının son derece önemli olduğunu vurgulayan Çelik, şöyle konuştu:

"Bugünlerde çocuklara yönelik maalesef suçlarda ciddi artışlar gözlemleniyor. Hükümetimiz ve partimiz kararlıdır, çocuklara yönelik suçlarla ilgili cezaları kat kat artıracağız. O cezaları caydıracak şekilde artıracağız. Çocuklara yöneltilmiş olan şiddetin kabul edilemeyeceğini her veli, herkes söylüyor. Ama sadece bizim çocuğumuza yapılması bizi üzmez. Herhangi bir vatandaşımızın çocuğuna yöneltilmiş olan bir şiddet de bizi kedere boğar. Dolayısıyla çocuk suçlarıyla ilgili olarak ciddi yasalarda cezaları artıracağız."

Çocukları gözeten mekanların oluşturulmasını çok önemsediklerini vurgulayan Çelik, halka hizmet edene halkın karşılığını verdiğini belirtti.

Vali Erdal Ata da Gaziantep'te belediyelerin hizmet yarışı içerisinde olduğunu işaret etti. Okul yeri bulmakta zorluk çektiklerini vurgulayan Ata, planlı yapılaşmanın önemine dikkati çekti. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Şahinbey ilçesinin Suriyelilerle Türkiye 'nin en büyük ilçesi konumunda olduğunu dile getirdi. Vatandaşların çoğunlukla konut istediğini anlatan Şahin, bununla yakında ilgilendiklerini belirterek, yeşil alanları da çoğaltmaya çalıştıklarını kaydetti.

Çocukların parklarda yaşamı öğrendiğini ifade eden Şahin, "Burada nefes alıyoruz. Çünkü şehirler bir insan. Nasıl aklı, kalbi, beyni varsa burada nefes alma yeri" diye konuştu. Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu da belediye olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi vererek, projelerini anlattı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri beyaz güvercin uçurdu ve kurdeleyi keserek parkın açılışını yaptı.