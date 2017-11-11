'Çocuklara yapılacak kötülükler' listesine Atatürk'ün imzası atılmıştı: Yapan yabancı, anlamını bilmiyor

TRT'de yayınlanan İstanbul Muhafızları adlı çizgi filmde 'Gazi Mustafa Kemal Atatürk' imzasıyla ilgili tartışma yaratan sahneye yapımcı şirketten açıklama geldi. Açıklamada, "İlgili görsel yabancı uyruklu bir model artisti tarafından anlamı bilinmeyerek internet ortamından seçilmiştir" dendi.

Söz konusu çizgi filmde, "Kötü Adamın Çocuklara Yapacakları" listesinin altına Gazi M. Kemal imzası atıldığı ortaya çıkmıştı. Çizgi filminin 7. bölümündeki sahnede ‘Kötü adam’ çocukları aşağılıyor sonra da çocukların ellerinin sıkıca bağlanması gerektiğini söylüyor. Çocukları bağlayacak olan kişi ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk imzalı kağıdı göstererek, “Peki bunu ne yapayım patron?” diye soruyor. Kötü adam da ‘Onu sıkı bağlamana gerek yok, nasıl olsa bir şey yapamaz” cevabını veriyordu.

Yapımcı şirketten açıklama geldi

Olayın sosyal medyada gündem olmasından sonra İstanbul Muhafızları çizgi filminin yapımcısı Neher Prodüksiyon’dan açıklama geldi. Şirketin internet sitesine konulan açıklamada, “İlgili görsel yabancı uyruklu bir model artisti tarafından anlamı bilinmeyerek internet ortamından seçilmiştir. İlgili görsel ekranda bir saniyeden az bir süre kaldığı için fark edilememiştir. Sosyal medyada yapılan paylaşımların ardından ilgili yapım ve görsel tarafımızdan incelenip kamuoyu hassasiyeti de dikkate alınarak tüm platformlardan kaldırılmıştır. Ortak değerlerimize karşı bilinçli bir kasıt kesinlikle söz konusu değildir” denildi.