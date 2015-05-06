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Çocuklara TOMA eğitimi!

TOMA'ya bindirilen çocuklar anons yaptı, tazyikli su sıktı

06 Mayıs 2015 12:54

Şırnak'ın Silopi ilçesinde anaokulu öğrencilerine Trafik Haftası'nda "TOMA"lı eğitim verildi. Araca bindirilen çocuklar anons yaptı ve tazyikli su sıktı.

Silopi İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, karayolu güvenliği ve trafik haftası nedeniyle Nene Hatun Anaokulu'ndaki öğrencilere Emniyet Müdürlüğü'nü gezdirdi.

Gezi sırasında çocuklar en çok, toplumsal olaylarda göstericileri dağıtmak için kullanılan TOMA'ya ilgi gösterdi.

Araçlara bindirilen minikler TOMA'dan tazyikli su sıktı, anonslar yaptı. Minik öğrenciler etkinliğin ardından Emniyet Müdürlüğü önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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