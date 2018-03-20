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Çocuklara sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklandı

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 erkek çocuğa sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan M

20 Mart 2018 15:56

Tunay YAZICI/ÇİVRİL (Denizli), (DHA)- DENİZLİ\'nin Çivril ilçesinde, yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 erkek çocuğa sözlü tacizde bulunduğu iddiasıyla polis tarafından gözaltına alınan M.Y. (34), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Özel bir şirkette depo sorumlusu olarak çalışan M.Y., 18 Mart\'ta, saat 19.00 sıralarında, iddiaya göre, Çarşı Mahallesi Atatürk Caddesi\'ndeki bir eve yaklaşıp, içerideki yaşları 16 ile 18 arasında değişen 3 erkek çocuğa pencereyi açtırdı. Çocuklar, kendisini \'dayılarının arkadaşı\' olarak tanıttığını belirtikleri M.Y.\'yi eve almadı. Bunun üzerine evin önünden ayrılan M.Y.\'nin bir süre sonra dönüp, bu defa kendilerine sözlü tacizde bulunduğunu, sert tepki göstermeleri üzerine kaçtığını belirten 3 çocuk, aileleriyle polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.
Şikayet üzerine harekete geçen polis, olayın meydana geldiği sokaktaki MOBESE kamerası kayıtlarını incelemeye aldı. Görüntülerden evin önünden mavi montuyla koşarak bir kişinin uzaklaştığı tespit edildi. Bu görüntülerden yola çıkan polis, şüphelinin özel bir şirkette depo sorumlusu olan M.Y., olduğunu belirledi. Eşinden 4 yıl önce boşandığı belirlenen M.Y., evinde yakalanıp, gözaltına alındı. Çocuklar tarafından da teşhis edilen M.Y., polisteki işlemlerinin ardından dün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 

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