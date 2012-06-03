Çocuklara sanal tuzağa operasyon: 194 gözaltı

Emniyet Genel Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Daire Başkanlığı’nca yürütülen 2 yıllık sanal takip sonucu önceki gün operasyon için düğmeye basıldı

Hürriyet'in haberine göre, Ankara Cumhuriyet Savcısı Adem Can’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, 18 ilde 300 adrese eş zamanlı baskın yaptı. Operasyonlarda 194 kişi gözaltına alınırken, bu adreslerde bulunan çok sayıda bilgisayara ve diske el konuldu.

Şebekenin sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden sahte sanatçı profilleri oluşturarak çocuklarla bağlantıya geçtiği bildirildi. Polis, sahte profiller hazırladı ve savcılığın izniyle gerçekleştirilen teknik takipte şebeke yöneticilerinin kız çocuklarından edindikleri çıplak fotoğraflarla şantaj yaptıklarını belirledi. Şantaj yoluyla çocukları cinsel birlikteliğe zorlayan şebekenin video kayıtlarıyla elde ettikleri pornografik görüntüleri pazarladıkları tespit edildi. Bu görüntülerle şantaj yoluyla çocukların fuhuşa zorlandığı da belirlendi.

Gözaltına alınan kişilerin arasında şebeke üyelerinin yanı sıra çocuklarla ilişkiye girmek üzere bağlantıya geçenler de bulunuyor. Ankara Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan şüphelilerin arasında 5 kamu görevlisinin yanı sıra yönetmen, öğretmen ve avukat da bulunduğu iddia edildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgulamaları devam ediyor.