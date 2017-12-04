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Spor

Çocuklara Şampiyonlar Ligi Tarihi

Çağrı Çobanoğlu'nun yazdığı "Paylaşılamayan Kupa: Dünden Bugüne Şampiyonlar Ligi" adlı kitap Şampiyon Kulüpler Kupası'nın 1956’dan bugüne uzanan serüvenini anlatıyor.

04 Aralık 2017 21:03

Son dönemlerde ilgi gören futbol kitaplarına bir yenisi daha eklendi. Çağrı Çobanoğlu'nın kaleme aldığı "Paylaşılamayan Kupa: Dünden Bugüne Şampiyonlar Ligi" çocuklara yönelik yazılmış olsa da, futbolsever yetişkinlerin de severek okuyacağı bir çalışma. 

Kupanın organizasyonuna nasıl karar verildiğini anlatarak başlayan kitap, kupanın adının Şampiyon Kulüpler Kupası’ndan Şampiyonlar Ligi’ne değiştirilmesini ve bu sırada başka nelerin değiştiğini de okuyucuya anlatıyor. Kupanın unutulmaz maçlarının, en büyük yıldızlarının yanı sıra pek çok ilginç olay ve bilgi de kitapta yer alıyor: Baba-oğul kupayı kazanan başkan ve futbolcuların, dünya yıldızı olmalarına rağmen bu kupaya hiç dokunamayanların, penaltılar yerine yazı-tura atışıyla tur geçen takımların ve hatta 2. Dünya Savaşı’nda tankla girdiği şehirde yıllar sonra kupa kazanan bir teknik direktörün hikayeleri de yer alıyor.

Heysel ve Münih faciaları gibi üzücü hikayelere de değinilirken, Türk takımlarının Şampiyonlar Ligi karnesi de ayrı bir bölüm olarak işlenmiş. Ayrıca, geçmişte kupada büyük başarılar elde eden ancak artık eski gücünde olmayan takımlar da unutulmamış ve genç nesillere aktarılmış.

1956’dan bugüne uzanan bir serüveni anlatan, İbrahim Çiftçi'nin çizdiği karikatürlerle zenginleştirilmiş  "Paylaşılamayan Kupa: Dünden Bugüne Şampiyonlar Ligi" kitabı Eğlenceli Bilgi Yayınları tarafından yayımlandı.

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