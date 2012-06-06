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Çocuklara Pepee'yle porno tuzağı

Zanlıların çocukları kandırmak için profillerine Pepee, Calliou, Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının resimlerini koydukları belirlendi

06 Haziran 2012 12:19

Birçok ilde yapılan operasyonlarda, erkek çocukların, Facebook'ta çizgi film kahramanları kullanılarak tuzağa düşürüldüğü saptandı.

Polis tarafından 49 ilde düzenlenen operasyonda, 200'ü aşkın zanlı gözaltına alındı.

Operasyona ilişkin ortaya çıkan çarpıcı detay, zanlıların Facebook 'ta erkek çocuklarıyla bağlantıya geçerek kamera karşısında soyunmalarını sağlamalarının saptanması oldu.

Akşam gazetesinde yer alan habere göre, zanlıların çocukları kandırmak için profillerine Pepee, Calliou, Mickey Mouse gibi çizgi film kahramanlarının resimlerini koydukları belirlendi.

Elde ettikleri görüntüleri şantaj amaçlı kullanıp çocukları cinsel ilişkiye zorlamakla suçlanan zanlıların, sinema-dizi filmlerin çocuk yıldızlarının adıyla profil sayfaları oluşturdukları tespit edildi.

Aynı amaçla 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinde Osman'ı canlandıran Emir Berke Zincidi'nin adıyla da sahte sayfa oluşturulduğu saptandı.

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