Çocuklara özel sorgu odası

Adalet Bakanlığı, Türkiye'deki çocuk adaleti kavramını yeniden düzenliyor. Çocuk büroları ve görüşme odalarının standartları değişiyor, personel ve aileler eğitilecek. Şartlı salıverme koşulları da iyileştirilecek.

Adalet Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ve UNICEF'in de desteğiyle başlattığı proje 3 ana başlıkta, "Türkiye'deki Çocuk Adaleti" kavramını yeniden yapılandırıyor.

Öncelikle adaletin işletildiği kurumlar elden geçiyor. Proje ile çocukların adil yargılanma hakkının hayata geçirilmesi için kurumsal kapasite güçlendiriliyor.

Bu kapsamda savcılık çocuk büroları kayıt sistemi ile denetlenecek.

Ayrıca, görüşme odası standartları da geliştiriliyor. Kapalı devre video konferans sistemleri kurulacak. İfadeler yalnızca bir kez ve tek yönlü aynalı odalarda alınacak. Bu çerçevede, 134 ağır ceza mahkemesine 160 görüşme odası kuruldu.

Çocuk büroları ve işleyiş sistemleri yapılandırılırken, eğitim de esas alınıyor. Bu amaçla adalet akademisi bünyesinde özel bir çocuk adaleti eğitim birimi kuruldu.

Bu kapsamda profesyoneller, çocuk adalet sisteminde görev alan 850 çalışana eğitim verecek. Ayrıca aileler ile ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcileri de eğitilecek.

Projede ele alınan bir diğer konu ise şartlı salıverme koşulları. Çocuk adalet sistemi çalışanları için şartlı salıverme konusunda da seminerler verildi. İyi uygulama örnekleri temelinde seçilen iki Avrupa ülkesi ziyaret edildi. Çocukların mümkün olan en kısa sürede özgür kalması için etkin bir şartlı salıverme ve kontrol mekanizması geliştirildi.

Proje, Adalet Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu ile Türkiye Adalet Akademisi İşbirliği'nde 2012-2014 yılları arasında yürütülecek.