Çocuklara okulda silah ve bomba eğitimi verilecek

T24 - Diyarbakır'ın Silvan ilçesindeki 125 okulda 27 bin öğrenciye bomba ve silah eğitimi verilecek.

İlçe Jandarma Komutanlığı'ndan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne giden talep kabul gördü.

Jandarmayı hareket geçiren rakamlar, 1990'dan bu yana bölgede 477 çocuğun buldukları bombaların patlaması, ateş açılması ya da mayın nedeniyle ölmesi.

HaberTürk'te Sultan Uçar imzasıyla yer alan haberde, Silvan'daki ilk ve orta dereceli okullarda verilen eğitimde el bombası, roketatar ve mayınnın da içinde bulunduğu 22 askeri mühimmatın resmi kullanılıyor.

Çocukların bu mühimmatlarla karşılaştıklarında yaklaşmamaları, ailelerine, polise ve jandarmaya haber vermeleri isteniyor.

Bu arada, Türkiye'de Çocuğun Yaşam Hakkı Derneği'nin 2001 raporundan bilgiye de yer verilen haberde, geçen yıl 50 çocuğun ölüm nedeninin devletin ihmali olduğu, 2 çocuğun askeri mühimmat, 4 çocuğun da silahlı çatışmada öldüğü kaydedildi.