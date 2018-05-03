Çocuklara itfaiyeci eğitimi

İZMİR, (DHA)- İZMİR Büyükşehir Belediyesi\'nin \'Abla- Ağabey- Kardeş\' projesi kapsamında çocuklar, \'Doğal Afet ve Arama Kurtarma Eğitim Merkezi\'nde buluştu. Bir günlüğüne itfaiyeci olan çocuklar, mesleğin zorluğunu öğrenmenin yanı sıra özel hazırlanan oyun parkurlarında eğlenceli bir gün yaşadı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi\'nin örnek çalışmaları arasında yer alan Abla- Ağabey- Kardeş projesi sayesinde çocuklar, yeni meslekleri keşfetmeye devam ediyor. Üniversiteli abla ve ağabeyleri eşliğinde kent gezileri yapan, kültürel ve sanatsal etkinliklere katılan çocuklar, bu kez deprem simülasyon merkezini ziyaret etti. İzmir Büyükşehir Belediyesi Toros Doğal Afet ve Arama Kurtarma Merkezi\'nde gerçekleştirilen etkinliğe 268 kardeş ile 417 gönüllü katıldı. Özel olarak kurulmuş simülatör ile evde deprem anını yaşadı. Görevli personelin aktardığı deprem anında nasıl bir yol izleneceği, deprem sonrasında yapılması gerekenler ve depremzede vatandaşların kurtarılmasına ilişkin bilgileri ilgiyle dinleyen gönüllü takımı ve kardeşleri, tatbikatlar sırasında da hayli heyecanlı anlar yaşadı. Zorlu mesleği yakından tanıyan çocuklar, uzmanlar tarafından aktarılan bilgileri canlı olarak da deneyimledi. Çocuklar ayrıca, itfaiye arama kurtarma ekibinin özel eğitimli köpekleriyle birlikte deprem enkaz alanını gezdi. Çocuklar için hazırlanan özel oyun parkurları ise, büyük ilgi odağı oldu. Şişme tırmanma-dağcılık duvarı, kaydıraklı itfaiye arasözüyle itfaiye şeflerinin kontrolü eşliğinde parkurların keyfini çıkaran çocuklar doyasıya eğlendi.

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