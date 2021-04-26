Çocuklara cinsel istismarla gündeme gelen Ensar Vakfı'nın yeni kafesini İlçe Milli Eğitim Müdürü açtı

Karamanda, derneğe ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara maruz kalmasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı'nın İstanbul Ataşehir’de açtığı kafenin kurdelesini İlçe Milli Eğitim Müdürü kesti.

AB Programları kapsamında Ağustos 2020’de, ‘Gençlik Fısıltıları’ projesi için 41 bin 500 avro hibe alan Ensar Vakfı, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Destek Programları kapsamında da destek görmeye hak kazandı. Ensar Vakfı, bakanlığın desteğiyle İstanbul Ataşehir’de, ‘Ataşehir Ders Kafe’ isimli tesisin açılışını gerçekleştirdi. Kafede, 7 ve 8’inci sınıf öğrencilerine yönelik Liselere Giriş Sınavı’na hazırlık kursları verileceği bildirildi. Kafenin, ‘Kitap tahlilleri ve söyleşiler’ adı verilen etkinliklerin ise öğrencilere ulaşma aracı olarak da kullanılacağı kaydedildi.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre, Ensar Vakfı’nın kafesinin açılış töreni, adeta MEB bürokratlarının geçit törenine sahne oldu. Açılışta kurdeleyi kesenler arasında, Ensar Vakfı Genel Müdürü Hüseyin Kader’in yanı sıra Ataşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Günday, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Nazım Yurdagül de yer aldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik ve Spor Müdürü Özge Çankaya ile Ataşehir İlçe Müftülüğü görevlisi Hüseyin Dikmen de açılışta Ensar’ı yalnız bırakmadı. Yine açılışta, AKP Ataşehir İlçe Teşkilatı yöneticilerinin de yer aldığı öğrenildi.

Ne olmuştu?

Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait evlerde kalan 2012-2015 yılları arasında, 9-10 yaşlarında çok sayıda çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 54 yaşındaki Muharrem Büyüktürk adlı öğretmenin cinsel istismarı belgelendi.

Büyüktürk, 4 Mart 2016 tarihinde tutuklandı. Kabul edilen iddianameyle beraber Muharrem Büyüktürk'ün "çocuğa nitelikli cinsel istismar, hürriyeti tahdit, kasten yaralama ve müstehcen görüntüleri izletme" suçlarından hâkim karşısına çıkarılmasına karar verildi.Olayın ortaya çıkması üzerine 29 Mart 2016'da Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen Muharrem Büyüktürk'ün meslekten ihraç edildiğini açıkladı.