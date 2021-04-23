Çocuklara cinsel istismarla gündeme gelen Ensar Vakfı, 23 Nisan mesajında "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız" dedi, paylaşımı yoruma kapattı

Karamanda, derneğe ait evlerde kalan çocukların cinsel istismara maruz kalmasıyla gündeme gelen Ensar Vakfı, sosyal medya hesabından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı.

Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.” ifadesi kullanıldı. Paylaşım, yoruma da kapatıldı.

Ne olmuştu?

Karaman'da Ensar Vakfı ve Karaman Anadolu İmam Hatip Lisesi Mezunları Derneği'ne (KAİMDER) ait evlerde kalan 2012-2015 yılları arasında, 9-10 yaşlarında çok sayıda çocuk cinsel istismara maruz kaldı. 54 yaşındaki Muharrem Büyüktürk adlı öğretmenin cinsel istismarı belgelendi.

Büyüktürk, 4 Mart 2016 tarihinde tutuklandı. Kabul edilen iddianameyle beraber Muharrem Büyüktürk'ün "çocuğa nitelikli cinsel istismar, hürriyeti tahdit, kasten yaralama ve müstehcen görüntüleri izletme" suçlarından hâkim karşısına çıkarılmasına karar verildi.Olayın ortaya çıkması üzerine 29 Mart 2016'da Millî Eğitim Bakanlığı, öğretmen Muharrem Büyüktürk'ün meslekten ihraç edildiğini açıkladı.