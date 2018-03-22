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Çocuklara cinsel istismar iddiasıyla gözaltına alındı

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen esnaf M

22 Mart 2018 20:38

Nabi YAZICI/KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Körfez ilçesinde, küçük yaştaki çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen esnaf M.Ç. (55) gözaltına alındı.
Olay, Körfez Yukarı Hereke 17 Ağustos Mahallesi\'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahallede esnaflık yapan M.Ç. ortaokul öğrencisi 3 kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu. Çocuklar, durumu ailelerine bildirdi. Ailelerinin şikayeti üzerine uzmanlar eşliğinde çocukların ifadeleri alındı. Savcılığın yürüttüğü soruşturma kapsamında M.Ç. gözaltına alındı. Çocukların, cinsel istismar iddiaları üzerine iş yerinde bulunan kamera kayıtları incelenirken, izlenen görüntülerde herhangi bir istismara rastlanılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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