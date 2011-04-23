Çocuklara bomba tuzağı kuracaklardı!

T24

Kendileri patladı



AK Parti’ye atılan bomba



Tuzla İçmeler Mahalllesi ’ndeki çocuk parkında büyük bir patlama oldu. Saat 08.45’te meydana gelen patlamada bir bankta oturan Gülizar Turhan (18) ve Mazlum Singil (23) yaralandı. Alevler içinde kalan Alev Singil, çevreden yetişen vatandaşlar tarafından parkta sulama için kullanılan hortum ile söndürüldü. İki yaralı hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralanan Mazlum Singil’in hayati tehlikesi olduğu açıklandı Hastanede ilk müdahalesinin ardından özel odaya alınan Gülizar Turhan’ın üzerinden ise bir erkeğe ait Marmara Üniversitesi kimlik kartı çıktı.Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Yapılan incelemelerde patlamada yaralananların mağdur değil terörist oldukları ortaya çıktı. 3 gün önce Eruh’ta oldukları tespit edilen çiftin oturduğu noktada üç tane daha patlamamış bomba düzeneği bulundu. Patlamada yaralanan iki kişinin çevre sakinlerine bir okulun adresini sordukları öğrenildi. Vatandaşların “Burada 5 okul var hangisini soruyorsunuz?” diye karşılık verdiğini bunun üzerine de iki kişinin “Tamam biz buluruz” dedikten sonra uzaklaştıkları belirtildi. Görgü tanıkları şüpheli iki kişinin daha sonra patlamanın meydana geldiği parka giderek bankta oturduklarını söyledi. Tanıkların ifadesine göre, patlamada yaralanan Singil ve Turhan’ın birbirlerine sevgili gibi sarılarak ellerinde bulunan bir paketi kurcaladıkları, patlamanın da tam bu sırada meydana geldiği öğrenildi.3 gün önce Eruh’tan geldikleri tespit edilen 2 terörist patlamada yerlere savruldu. Ameliyat edilen Mazlum Singil’in sol el parmaklarının koptuğu, sol kolunun kırıldığı, sol bacağında kırıklar olduğu, göğsünde ve karnında şarapnel parçalarından oluşan büyük yaralar olduğu tespit edildi.İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, tedavileri süren bu kişilerin terör örgütüyle ilgili kayıtlarının bulunduğunu açıkladı. Mutlu, “Çok basit düzenekli, el yapımı bir patlayıcı. Yani bir canlı bomba mahiyetinde değil. Zaten vuku bulan patlamanın sonucunda da bu kişiler el ve ayaklarından yaralanmış” dedi. Bomba düzeneklerinin son günlerde Ak Parti İlçe Başkanlıklarına yapılan saldırılarda kullanılan bombalarla aynı olduğu iddia edildi.