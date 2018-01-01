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Çocuklar 'yılbaşı devesi' ile harçlık topladı

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM'un Oltu ilçesinde, geleneği yaşatan çocuklar yılbaşında tahtadan yapılan deveyle ev ve iş yerlerini dolaşarak harçlık ve yiyecek topladı

01 Ocak 2018 12:54

Murat AYDIN/OLTU (Erzurum), (DHA)- ERZURUM\'un Oltu ilçesinde, geleneği yaşatan çocuklar yılbaşında tahtadan yapılan deveyle ev ve iş yerlerini dolaşarak harçlık ve yiyecek topladı.
Oltu ilçesine bağlı Halitpaşa Mahallesi\'nde yaşayan Çağrı Başar (11) ve Efecan Uçar (13)  arkadaşlarıyla büyükleri tarafından tahtadan yapılan \'yılbaşı devesi\' ile apartman ve iş yerlerini dolaşarak, yeni yıllarını kutlayıp, harçlık aldı.
Çocuklar, yıllardır sürdürülen tahta develi yılbaşı kutlama geleneğini bu sene de yaşattıklarını söyledi. Hem harçlık toplayıp hem de eğlenen çocuklara mahalleli de büyük ilgi gösterdi.

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