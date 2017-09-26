Çocuklar yaralıya müdahaleyi korkuyla izledi

Mehmet SEZGİN/SİVEREK (Şanlıurfa), (DHA) - ŞANLIURFA’nın Siverek İlçesi’nde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlara sağlık ekiplerinin müdahalesini bu sırada yoldan geçen bir kadının çocukları korku dolu gözlerle izledi.

Kaza, öğle saatlerinde Ofis Mahallesi\'nde meydana geldi. Çevre yolunda ilerleyen Abdulvahap Gersiyare yönetimindeki 21 EK 499 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak ışıkta bekleyen Halil Timur yönetimindeki 35 VE 021 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisi ile hareket eden Timur\'un otomobili ise önünde bulunan İbrahim Varan\'ın kullandığı 07 D 4662 plakalı otomobile çarptı. Zincirleme kazada Abdulvahap Gersiyare eşi Hediye Gersiyare ve Muhammet Reşit Timur yaralandı. Kazayı görenler ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralıların araçlarından çıkarılarak refüjde sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahaleyi ise bu sırada yoldan geçen bir kadın ve çocukları da meraklı gözlerle izledi. Refüjde sağlık ekiplerinin yaralıya müdahalesi sırasında 3 çocuğun endişeli hali dikkat çekti. Bazı vatandaşların fark etmesinin ardından korkan çocuklar, uyarılan anneleri tarafından kaza yerinden uzaklaştırıldı.

Siverek Devlet Hastanesi\'ne götürülen 3 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.



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