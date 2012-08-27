Çocuklar ya evden karanlıkta çıkacak, ya da eve karanlıkta dönecek

Bu yıl İstanbul’da 114 bini 60 aylık olmak üzere toplam 373 bin öğrencinin birinci sınıfa adım atması beklenirke, okul sayısı yetmediği için ortaokullar sabah, ilkokullar öğleden sonra aynı okulu kullanarak ders başı yapacak.

60 aylıkların tamamı ders başı yaparsa, sınıf mevcutları hayli kalabalıklaşacak. Yeni sistemde ortaokulların ders sayısı arttırıldığı için bu öğrenciler daha erken girip, daha geç çıkacak.

Hürriyet'in haberine göre, 373 bin öğrencinin 300 bini bile okula gelse ders programlarını yetiştirmek için ortaokul öğrencilerinin sabah 07.30’da ders başı yapıp, öğleden sonra 14.30 gibi okuldan ayrılmaları gerekiyor.

Kendilerinden sonra aynı okulu kullanacak olan ilkokul öğrencileri ise bu saatten sonra okula gelip, en iyi ihtimalle 19.30 gibi okuldan ayrılacaklar. Her iki durumda da kış saatlerinde öğrenciler karanlıkta girip, karanlıkta çıkacak. Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde de güneşin doğuşu ve batışı düşünüldüğünde aynı sorun yaşanacağı öngörülüyor.

Geçtiğimiz hafta il milli eğitim müdürleri, bakanlık yetkililerine bu sıkıntıyı dile getirdi. Bakan ve üst düzey bürokratlar da bu okula giriş ve çıkışlar için onlardan yeni formüller bulmasını istedi. Şimdi özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerdeki il müdürleri toplantı yaparak hiç değilse okula gelişi sabah 07.00’ye çekmeye çalışıyor.



Liseler de aynı



İstanbul’da 1250 okulun ilkokula dönüştürüldüğünü açıklayan İl Milli Eğitim Müdürü Muammer Yıldız, bu okulların yüzde 60’ından fazlasının ikili öğretim denilen sabahçı-öğlenci uygulaması yapılacağını söyledi.

Yıldız, bazı ilkokulların imam hatip ortaokulları ile dönüşümlü olarak kullanılması durumunda ciddi sıkıntı yaşanacağını doğrulayarak, “İmam hatiplerde haftalık ders saati 40. O zaman da büyük sorun yaşamamak için birkaç senaryo üzerinde çalışıyoruz” dedi.

Yıldız, bu yıl ilk kez zorunlu eğitim kapsamına giren lise binalarının da yetersiz kalması nedeniyle ikili öğretime geçildiğini, Anadolu liseleri dışında kalan 340 meslek ve genel lisede de sabahçı-öğlenci uygulaması olacağını hatırlattı. Liselerde de ders saati 40 olduğundan aynı sorunu bu öğrencilerin de yaşaması bekleniyor.