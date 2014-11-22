Çocuklar sokakta çalıştırılıyor, uyuşturucu kullanıyorlar

Kalkınma Bakanlığı’nın raporu korkunç gerçeği ortaya çıkardı. Bir yılda 204 bin çocuk karakolluk oldu. 6 bin cinsel istismar olayı yaşandı. Yüzde 8,5’i ise okula devam etmiyor.

Kalkınma Bakanlığı, yayımladığı ‘10. Kalkınma Planı Çocuk Çalışma Grubu Raporu’yla adeta çocuk alarmı verdi. Suça sürüklenen, uyuşturucu ve sigara kullanan, küçük yaşta çalıştırılan çocuk sayısı artıyor. Rapora göre son bir yılda 204 bin çocuk çeşitli nedenlerle karakolluk oldu.

Erdoğan Süzer’in Bugün gazetesinde yer alan haberine göre, rapordan detaylar şöyle:

85 bin çocuk suça sürüklendi

“Suça sürüklenen çocuklar olgusu 2000’in başından itibaren kamuoyu gündemini meşgul ediyor. İstatistikler ve projeksiyonlar suça sürüklenme riski altındaki çocuk sayısının hızla arttığı yönünde. Son bir yılda 204 bin çocuk güvenlik birimlerine getirildi ya da geldi. Bunlardan 85 bini suça sürüklenme, 88 bini mağdur, bin 279’u kabahat işleme, bin 712’si sokakta çalışma nedenleriyle oldu.”

Madde kullanıyor, sigara içiyor

“Madde kullanımı giderek yaygınlaştığı anlaşılan başka bir sorun alanı. Mevcut veriler, özellikle sokakta yaşayan çocuklarla suça sürüklenen çocukların risk altında olduğunu gösterse de madde kullanımı sorunu bugün çocuk nüfusunun önemli bir bölümünü etkileyen ulusal bir sorun. 60 ildeki 130’u resmi 131’i özel 261 okulda okuyan 26 bin 9 öğrenciyle yapılan çalışmada sigara kullandığını belirten öğrenci oranı yüzde 15,6. Son bir ayda en az bir defa alkollü içki kullandığını belirten öğrenci oranı ise yüzde 16,5 oldu.”

Cinsel istismar alarm veriyor

“Toplumsal yapıyı sarsacak, alarm veren bir diğer problem ise çocuğa yönelik cinsel istismar. 2005-2010 tarihine kadar olan dönemde Jandarma Genel Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yaşanan 6 bin127 cinsel dokunul-mazlığa karşı işlenen suçlardan bin 210’u erkek, 5 bin 469’u kız toplam 6 bin 679 çocuk mağdur oldu. Bu olaylarda 2 bin 179 şüpheli yakalanarak adli makamlara teslim edildi.”

900 bin çocuk işçi

“Çocukların yüzde 8,5’i okula devam edemiyor. Çalışan çocuk sayısı 6-14 yaş grubunda 292 bin kişi. 15-17 yaş grubunda ise 601 bin kişi. Ekonomik faaliyette çalışan 6-17 yaş grubundaki çocukların istihdam oranı yüzde 5,9. Bu yaş grubundaki istihdam oranı 2006 sonuçlarına göre aynı düzeyde kalırken, çalışan çocuk sayısında 3 bin kişilik artış gerçekleşti.”

Yargılanan çocuk iki kat arttı

“Mevcut göstergeler yargılanan çocuk sayısının 15 yılda 2 kat arttığını gösteriyor. Bu artış özellikle 2000’lerin başından itibaren hızlandı. 2006’da en üst seviyeye çıkıp daha sonra düşmeye başladığı görülüyor. 2008’de çocuk ve çocuk ağır ceza mahkemelerinde açılan davaların yüzde 46,3’ü malvarlığına ilişkin suçlar iken yüzde 21’i vücut dokunulmazlığına karşı suçlar nedeniyle açıldı.”

Şiddet disiplin aracı

“Çığ gibi büyüyen diğer sorun ise şiddet. Çocukların şiddetle, bir disiplin aracı olarak ve yaşamlarının neredeyse her alanında karşılaşma riskleri son derece fazla. Namus cinayetleri ve intihara zorlama da sıklıkla görülen iki örnek oldu.”