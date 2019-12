Çocuklar oy verseydi kim kazanırdı?

'Çocuklar oy verseydi seçimi kim kazanırdı?' Bu sorudan yola çıkan İstanbul Arel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Serdar Değirmencioğlu, Ankara ve İstanbul’da yaşayan 6-12 yaş arası 500 çocukla yüzyüze görüşerek, seçimin çocuk nabzını tutmuş. Vatan gazetesinin eki Bizim Kahve'nin yazarı Ayşe Aydın'ın köşesine taşıdığı bu ilginç araştırmanın soru ve yanıtları şöyle:





'Belediye yardım kurumudur'



Sence belediye nedir ve neler yapar?



Belediye bulunduğu ilçeyi yönetir. Sosyal faaliyetlerin sürdürülmesi için kurslar açılır. Sokak köpekleri toplanır. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Bizim yemeğimizi verir. Fakirlere yardım eder. Belediyede yardım kurumudur. (10 yaş, Mamak - ANKARA)



Belediye geçen (yani bu) dönem çocuklar için ne yaptı?

Bizim oturduğumuz bölge için sadece yolları delik deşik etti. (10 yaş, Yenimahalle - ANKARA)

Belediye çocuklar için hiçbir şey yapmadı, anca patates soğan verdi. (9 yaş, Yenimahalle - ANKARA)

Okula geldi ve bize sağlıklı bir şeyler dağıttı. (yaş 9, Bahçelievler - İSTANBUL)

Metrobüs çıkardı. (yaş 10, Güngören - İSTANBUL)



Belediye senin hoşuna giden çalışmalar yapıyor mu?

Evet yapıyor, mesela eskiden borulardan gelen pis kokular artık yapıldığı için pis kokmuyor. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Sokaklar, kaldırımlar, yollar düzensiz. Belediye hiçbir şey yapmıyor sadece çöpleri alıyor. Tembellik yapıyor. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Belediye senin hoşuna gitmeyen çalışmalar yapıyor mu?

Evet. Bazen ortalıkta iş eşyalarını bırakıyorlar ve çocukların onun içine düşebiliyor. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Evet yapıyor. Yazın traktörle sinek çok diye her tarafı ilaçladılar. Bu yüzden eve biraz ilaç girdi. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Yapıyor. Parklardaki oyuncaklar bozulunca onlar takılmıyor ve çok gürültüyle çalışıyor. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Büyükler için hep festivaller düzenleniyor ama çocukların isteğine göre festivaller düzenlenmiyor. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)



Bu çevrede oynayacak yerler var mı?

Yok sokakta oynuyorum. (11 yaş, Mamak - ANKARA)

Maalesef yok bu yüzden evde bilgisayar oynuyorum. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Bi okulun bahçesi o da asfaltlandığı için çoğu kez içeri araba giriyor. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Hayır pek fazla yer yok. Parka gidebilmek için baya yürüyorum. (11 yaş, Bakırköy - İSTANBUL)

Var. Kale Center,Carusel, Konak Pastanesi (9 yaş, Güngören - İSTANBUL)

Her yer bina ile dolu, ev hariç hiçbir yerde oyun oynayamıyorum. Ödevlerimi yapınca sıkıntıdan patlıyorum. (11 yaş- Bahçelievler - İSTANBUL)



Belediye senin için neler yapsın istersin?

Çevreyi güzelleştirip, ağaçlandırsın. Daha çok çocuk alanı yapsın. Yolları düzeltsin, kaldırımları düzeltsin. Kirliliği azaltacak yollar bulsun. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

İşten çıkarılanlara tekrar iş versinler. (11 yaş, Çankaya -

ANKARA)

Biz çocukların sağlığı için biraz daha gayret edilebilir. (11 yaş, Çankaya - ANKARA)

Evden okula giderken ana yoldan geçmek için üst geçit yapmasını istiyorum. (10 yaş, Çankaya - ANKARA)

Her çocuğun isteği oyundur. Bende oyun alanı istiyorum. Çöp sorununun giderilmesi daha çok ağaç dikilmesini istiyorum. Yemyeşil bir alan doya doya koşup oynayacağım yer istiyorum. İşte ben de her çocuk gibi isteklerde bulunuyorum. (11 yaş, Çankaya -ANKARA)

Okulumuzu bir an önce depreme dayanıklı yaptırsın, doğalgaz zamları indirilsin ve işsizlere iş verilsin. (yaş 11, Bahçelievler - İSTANBUL)

Sigara ürettirmemesini. (10 yaş, Bakırköy - İSTANBUL)

Okula hikaye kitabı alınsın, belediye okul yapsın isterim. Her çocuğa top alınsın. Yoksul çocuklara, engelli arkadaşlara eğitim verilsin. Okulda herkes tek başına otursun. Yoksul arkadaşlara çanta dağıtılsın. (11 yaş, Bahçelievler - İSTANBUL)