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Spor

Çocuklar oturtulacak

Napoli’nin oynayacağı Genoa maçında misafir takım için ayrılan yerlere çocuklar ve aileleri yerleştirilecek. Bilet almak isteyen kişilerde Liguaria bölgesinde oturma şartı aranac

25 Eylül 2008 03:00



Serie A ilk haftasında Roma – Napoli maçı öncesi bir trene zarar verip tren yolcularını tartaklayan Napoli taraftarlarına dış saha maçlarını izleme yasağı getirilmişti.

Napoli’nin oynayacağı Genoa maçında misafir takım için ayrılan yerlere çocuklar ve aileleri yerleştirilecek. Bilet almak isteyen kişilerde Liguaria bölgesinde oturma şartı aranacak.

Ayrıca çıkabilecek olaylara karşı Siena – Roma ve Reggina – Catania maçlarının bilet satışlarında da kısıtlamalara gidildi. Her taraftar sadece bir bilet alabilecek. Bu ksıstlamalar ve yoğun güvenlik önlemlerinin çıkabiliecek olayları engelleyeceği düşünülüyor.

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