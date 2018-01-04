"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen'nin cezasının infazı ertelendi

Telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için “Terör örgütü propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve onanan 1 yıl 3 aylık hapis cezasının kendisine tebligat yoluyla bildirilmesinin ardından Deran adındaki kızı ile birlikte cezaevine girmesi beklenen öğretmen Ayşe Çelik'in cezasının infazı 20 Nisan 2018 tarihine ertelendi.

Diyarbakır’dan telefonla bağlandığı Beyaz Show’da "Çocuklar ölmesin” dediği için “örgüt propagandası” suçlamasıyla yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezası onanan öğretmen Ayşe Çelik’e aldığı ceza tebligat yoluyla bildirilmişti.

Ayşe Çelik'in avukatı karara itiraz edeceklerini söylemiş, 0-6 ay arasında bebekleri olan annelerin infazının bebek altıncı ayına gelinceye kadar cezanın ertelenebildiğine dikkat çekmişti.

Ayşe öğretmenin avukatı Mahsuni Kahraman, cezanın infazının müraacat üzerine 20 Nisan 2018'e ertelendiğini duyurdu.

Kahraman konuyla ilgili Twitter'dan, "Beyaz Show’a bağlanarak “çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için 1 yıl 3 aylık hapis cezası alan ve cezası kesinleşen Ayşe öğretmenin bu cezasının infazı, müracaatımız üzerine, doğum nedeniyle 20 Nisan 2018 tarihine kadar ertelendi" açıklamasını yaptı.

Ne olmuştu?

8 Ocak 2016 Cuma akşamı Kanal D'de yayınlanan, Beyazıt Öztürk'ün sunduğu BEYAZ SHOW programına telefonla katılan öğretmen Ayşe Çelik şunları söylemişti:

"Türkiye’nin Güneydoğusunda neler olur bittiğinin farkında mısınız?

Burda doğmamış çocuklar, anneler, insanlar öldürülüyor.

Sanatçı olarak, insan olarak, bir şekilde siz de yaşananlara sessiz kalmamalısınız, bir şekilde “Dur” demelisiniz.

....

Burada yaşananlar ekranlarda, medyada çok farklı aktarılıyor.

Sessiz kalmayın... Görün, duyun ve artık bize el verin.

Yazık; insanlar ölmesin, çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın."

İzleyiciler bu sözleri alkışlayınca Beyaz Ayşe Çelik'e teşekkür etmiş ve onu bir daha alkışlatmıştı.

Mahkemede tanık olarak dinlenen Ötürk ifadesinde "o anda ne yaptığımın farkında değildim" diyerek özür diledi.

Ayşe Çelik'e destek olmak için Ankara, İstanbul ve İzmir'detoplanatak aynı açıklamayı yapan ve kendilerini "ihbar eden" 38 aydın, sanatçı, gazeteci ve yazar ise Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada beraat etti.