"Çocuklar ölmesin" diyen Ayşe Öğretmen'e verilen hapis cezası onandı; çocuğu cezaevinde doğacak!

Sokağa çıkma yasakları döneminde Kanal D’ye katılarak “Çocuklar Ölmesin” dediği için hakkında dava açılan Öğretmen Ayşe Çelik hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası onaylandı.

Çelik'in avukatlar, Ayşe Öğretmen'in 3 aylık hamile olduğunu ve çocuğunu cezaevinde doğuracağını söylediler.

Avukatarın itirazını değerlendiren İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, Çelik hakkında verilen hapis cezasını onayladı.

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2. Ceza Dairesi onama kararına gerekçe olarak şunları gösterdi:

“Sanık Ayşe Çelik'in ulusal bazda yayın yapan bir TV kanalında ekrana gelen programın canlı yayınına telefonla bağlanarak PKK/KCK terör örgütünün doğu ve güneydoğudaki bazı yerleşim birimlerinde örgüt militanları tarafından yollara barikatlar, kurulması, hendekler kazılması ve bombalı tuzaklar yerleştirilmesi ve sözde özyönetim adı altında işgal eylemleri gerçekleştirilmesi neticesinde bu yerde yaşayan ve evini terk edemeyenleri rehin olarak alan ve canlı kalkan olarak kullanan teröristlere karşı yasanın verdiği yetki ve sorumlulukla azami gayret göstererek mücadele eden güvenlik güçlerinin operasyonlarını salt orada yaşayan sivillere karşı yapılıyormuş gibi göstermek suretiyle terör örgütünün güneydoğudaki yerleşim yerlerindeki eylemlerini meşru göstermeye çalışması şeklinde gerçekleşen eyleminin silahlı terör örgütü PKK/KCK'nın cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek, övecek, teşvik edecek nitelikte olduğu anlaşılmakla yerel mahkemenin kabulünde belirtilen gerekçelerde herhangi bir isabetsizlik görülmemekle…”

Çocuğunu hapiste doğuracak

Çelik’in avukatları Odatv’ye verdikleri bilgide, Çelik’in bu karardan sonra hapse gireceğini, karar duruşmasında 2-3 aylık hamile olduğunu ve muhtemelen çocuğunu hapisteyken doğuracağını belirttiler. Avukatlar, Ayşe Çelik’in mahkemenin verdiği 1 yıl 3 ay cezanın 11 ayını hapiste yatacağını söylediler.