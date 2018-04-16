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'Çocuklar ölmesin' diyen Ayşe Öğretmen, bebeğiyle birlikte hapse giriyor

"AYM'ye başvuruda bulunduk, mahkeme bu konuyu gündemine almadı"

16 Nisan 2018 12:39

‘Çocuklar ölmesin’ dediği için hapis cezası kesinleşen öğretmen Ayşe Çelik, 20 Nisan Cuma günü 6 aylık bebeğiyle birlikte cezaevine girecek. Çelik'in avukatı Mahsuni Karaman, infazın durdurulması için AYM’ye başvuruda bulunduklarını ancak mahkemenin henüz bu konuyu gündemine almadığını söyledi.

Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show programına telefonla bağlanıp Kürt kentlerinde yaşanan sokağa çıkma yasaklarını anlatarak, 'Çocuklar ölmesin' dediği için hakkında dava açılan öğretmen Ayşe Çelik hakkında verilen 1 yıl 3 aylık hapis cezası İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından onandı. O dönemde henüz 2 aylık bir bebeği olan Ayşe Öğretmen’e verilen ceza yapılan başvuru üzerine 20 Nisan 2018’e ertelendi.

O tarihin gelmesi üzerine Ayşe Çelik’in avukatı Mahsuni Karaman, Twitter hesabından Çelik ve kızının fotoğrafını paylaşıp, Anayasa Mahkemesi’nin Twitter hesabını da etiketleyerek şu paylaşımı yaptı:

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