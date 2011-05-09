Çocuklar nasıl bir kentte yaşamak istiyor?

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'Özgürce düşünmek tüm çocukların hakkı'

Sempozyumun Açılış Töreni, 8 Mayıs Pazar Günü saat 10.00'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sayın Kadir Topbaş'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşti. Açılış töreninin ardından düzenlenecek Çocuk Karnavalı kapsamında, Çocuk ve Kent Orkestrası konseri, müzik dinletileri ve atölye çalışmalarını içeren etkinlikler devam ediyor. İstanbul çapında ilköğretim okullarının katılımıyla gerçekleşecek karnavala, tüm çocuklar ve yetişkinler davet ediliyor.Çocuk ve Kent Orkestrası dinletisi, Gökkuşağının Altında Çocuk Oyunu gösteriminin yanı sıra, çizgi-roman, arkeoloji, öykü, fotoğraf, cam-seramik, senaryo, kısa film atölyeleri ve İstanbul Şehir Tiyatroları'nın desteğiyle drama, kendi kahramanını kendin yarat atölyeleri gerçekleştirilecek. 10 Mayıs'ta da devam edecek sempozyumda etkinlikler devam ederken, Kenan Işık, Ayla Algan, Balçiçek İlter, Abbas Güçlü, Sibel Arna, Prof. Dr. Muazzaz Garipaağaoğlu, Prof. Dr Osman Hayran, Doç. Dr. Jelena Petrucijova gibi konusunda uzman isimler konuşmacı olarak yer alacaklar. Sempozyum sonrasında atölye çalışmaları devam edecek. Konuyla ilgili program Dernek tarafından Haziran ayında açıklanacak. Atölye çalışmaları sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı bölgelerde ücretsiz olarak sağlanacak.Çocuk ve Kent Derneği Kurucu Başkanı Ayşenur Özturanlı derneğin amacının "çocukların ruhsal, fiziksel ve bilişsel yeteneklerini güçlendirecek Oyun oynamak, sosyal, eğitsel, sanatsal, sportif faaliyetlerde bulunmak; çocukların özgürce ve güven içinde yaşayabileceği kentsel mekanlar için proje oluşturup, uygulamak; kentsel yaşamın çocukların ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilmesi için mülki-yerel idareler ve diğer sivil toplum örgütleriyle işbirliği gerçekleştirmek" olduğunu belirtti. Özgürce düşünmenin, sorgulamanın ve kendini ifade etmenin tüm çocukların hakkı olduğunu vurgulayan Özturanlı, bu doğrultuda çocukların da görüşlerinin etkin şekilde rol alacağı bir platform olan I. İstanbul Uluslararası Çocuk ve Kent Sempozyumu'nu başlattıklarını söyledi.Sempozyum süresince çocuklar için ideal kent yaşamı ve çocukların hayallerindeki kent konuları ele alınacak. Sempozyum öncesinde çocuklara yönelik çeşitli saha ve atölye çalışmaları gerçekleştirilecek; bu çalışmalardan elde edilecek veriler değerlendirmeye alınıp, yayımlanacak.