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ÇOCUKLAR MÜHİMMATLARI TAŞLA EZMEYE ÇALIŞMIŞ AĞRI (A.A)

16 Nisan 2011 18:19

-ÇOCUKLAR MÜHİMMATLARI TAŞLA EZMEYE ÇALIŞMIŞ AĞRI (A.A) - 16.04.2011 - Ağrı Valiliği, 3 çocuğun yaralanmasına neden olan patlamanın, çocukların çevreden aldıkları T-40 bombaatar ile eski ve patlamamış mühimmatları taşla ezmeye çalıştıkları sırada meydana geldiğini bildirdi. Patnos'ta 3 çocuğun, yerde buldukları cismin patlaması sonucu yaralanması olayıyla ilgili Ağrı Valiliğinden yapılan açıklamada şöyle denildi: ''İlçemiz 34. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığı atış poligonu yakınlarında, askeri alanın 39 metre dışında, saat 11.00 sıralarında, Patnos İlçesi Serhat Mahallesi'nde hayvan otlatan çocukların çevreden aldıkları T-40 tipi bombaatar ile eski ve patlamamış mühimmatları, taşla ezmeye çalıştıkları sırada bir patlama meydana gelmiş, patlama sonucunda Baran Özyolcu ve Mahsun Duru ağır, Serhat Duru hafif şekilde yaralanmıştır. İlk tedavileri Patnos Devlet Hastanesinde yapılan yaralılar, daha sonra Ağrı Devlet Hastanesine sevk edilmiştir.''

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