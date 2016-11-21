Çocuklar Kürtçe şarkı söyleyince belediye görevlileri sesi kesti!

Mersin Kadın Platformu’nun düzenlediği çocuk şenliğinde sahne alan bir grup çocuk Kürtçe türkü söyleyince, MHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi görevlileri sesi kesti ve sahneyi boşalttı. Etkinlik yarım kaldı.

Abidin Yağmur’un Mersin Yaşam’da yer alan haberine göre Mersin Kadın Platformu, çocuk istismarına dikkat çekmek için geçtiğimiz ay başlattığı Kırmızı Balon kampanyasını Dünya Çocuk Hakları Günü’nde yapılacak bir çocuk şenliği ile sonlandırmak istiyordu.

MHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne ait Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenlenen çocuk şenliği planlandığı gibi başladı ve sürdü. Şenlikte Çocuk Hakları Bildirisi okundu, çocuk istismarı hakkında ailelere bilgi verildi, çocuklar sahneye çıkarak şarkılar, türküler söyledi, eğlendi.

Etkinlik yarım kaldı

DBP’li Akdeniz Belediyesi’nin Gündoğdu Mahalle Evi’nde bağla kursu alan çocukların sahneye çıkmasının ardından ise Kürtçe tartışması yaşandı ve etkinlik yarım kaldı.

Gündoğdu Mahallesi’nden gelen çocuklar ilk önce Türkçe bir türkü seslendirdi. Çocukların seslendirdiği ikinci eser Kürtçe idi. Salonda bulunanların ifadesine göre çocuklar Kürtçe türküye başladıktan birkaç saniye sonra salon yetkilileri sesi kesti. Bağlama çalan çocuklar ve seyirciler sesin neden kesildiğini anlamaya çalışırken Kongre ve Sergi Sarayı’ndaki belediye görevlileri belediyeye ait tesislerde Türkçeden başka dilde müzik yapılamayacağı yönünde emir aldıklarını, Kürtçenin de yasaklı dil olduğunu, bu nedenle sesi kestiklerini söyledi.

"Kimseden emir almadık, kendimiz kestik"

Mersin Kadın Platformu üyelerinin ‘Emir veren amiriniz kim, onunla görüşeceğiz’ diye ısrar etmesi üzerine görevliler ‘Biz kimseden emir almadık, kendimiz kestik’ iddiasında bulundu. Tüm bu tartışmalar şenlikte sahne alan veya izleyici olarak gelen çocuklar ve ailelerinin gözleri önünde yaşandı. Birçok aile gerginlik üzerine salonu terk etti.

Dünya Çocuk Hakları Günü'nde...

Kırmızı Balon kampanyasının yürütücülerinden Akdeniz Belediyesi İştar Kadın Danışmanlık Merkezi psikologu Fahriye Cengiz, “Biz bu kampanya için belediye ile konuşurken dil, ırk ayrımı yapmadan konuştuk. Onlar da öyle konuşmadılar. Sadece çocuk istismarı üzerinden konuşup ortaklaştık. Bu kadar ortaklaşmadan sonra çocuklara ait bir günde, benzer bir istismarın, benzer bir şiddetin gerçekleşmesi samimiyetsizliktir. Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocuğa şiddetin bir başka türüne, psikolojik şiddete tanık olduk. Bu çocuklar dilleri, kültürleri üzerinden şiddete uğradılar. ‘Bu dil yasaktır, bu dilde söyleyemezsiniz’ tartışmaları bu çocukların gözleri önünde yaşandı. Yarın bu çocuklar belki sahneye çıkmaktan korkacaklar, belki dillerini konuşmaktan korkacaklar” ifadelerini kullandı.