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Çocuklar karne tatilinde eğlenceye doyacak

İSTANBUL, (DHA) - VENEZİA Mega Outlet'te, karne tatilinde çocuklar ve aileleri, oyuncak yapım atölyesinden dans yarışmalarına, çarkıfelek yarışmasından satranç turnuvasına kadar  birbirinden eğlenceli etkinliklere katılacak ve hediyeleri kazanacak

17 Ocak 2018 13:59

İSTANBUL, (DHA) - VENEZİA Mega Outlet\'te, karne tatilinde çocuklar ve aileleri, oyuncak yapım atölyesinden dans yarışmalarına, çarkıfelek yarışmasından satranç turnuvasına kadar  birbirinden eğlenceli etkinliklere katılacak ve hediyeleri kazanacak.

Venezia Mega Outlet, sömestir tatilinde birbirinden farklı ve eğlenceli etkinliklerle ziyaretçilerine keyif dolu anlar yaşatacak. 19-21 Ocak tarihlerinde Venezia Mega Outlet’ten alışveriş yapan ziyaretçiler, Çarkıfelek standındaki çekilişle, Temapark ve Jungle İstanbul biletlerinin yanı sıra Tema Park mağazasından sürpriz hediyeler kazanacak.

Sömestir coşkusu, 27-28 Ocak tarihlerinde düzenlenecek olan Satranç Turnuvası ve Oyuncak Atölyesi etkinlikleriyle devam edecek. Çocuklar için dans yarışmaları, yüz boyama ve sürpriz aktiviteler gerçekleştirecek özel ekip ise 24-25 Ocak ve 1-4 Şubat tarihleri arasında Venezia Mega Outlet’te olacak.

 (FOTOĞRAF)

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