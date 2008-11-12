Çocuklar işi biliyor





Carling Cup'ta çok genç bir kadroyla mücadele eden Arsenal, rakiplerini farklı geçmeyi sürdürüyor.



Wigan ile karşılaşan Gunners'ın gençleri, mükemmel bir oyunla rakiplerini 3-0 mağlup etti ve tur atlamayı başardı.



Wenger'in her sezon olduğu gibi yine çok genç bir kadroyla mücadele ettiği Carling Cup'ta daha önce Sheffield'i 6-0'la geçen Arsenal, Premier Lig ekibi Wigan'la karşılaştı. İlk yarıda Kirkland'ı bir türlü geçemeyen Gunners, 41. dakikada Ramsey'in harika pasında reserve takımdan gelen Simpson ile öne geçti. İkinci yarıda Simpson bir gol daha atarken, Sheffield karşısında hattrick yapan Vela mücadelenin skorunu 3-0 olarak belirledi. Günün diğer önemli maçında ManU, QPR'yi 1-0 yendi.

