T24 LogoT24 Logo
Spor

Çocuklar işi biliyor

Carling Cup'ta çok genç bir kadroyla mücadele eden Arsenal, rakiplerini farklı geçmeyi sürdürüyor.

12 Kasım 2008 02:00



Carling Cup'ta çok genç bir kadroyla mücadele eden Arsenal, rakiplerini farklı geçmeyi sürdürüyor.

Wigan ile karşılaşan Gunners'ın gençleri, mükemmel bir oyunla rakiplerini 3-0 mağlup etti ve tur atlamayı başardı.

Wenger'in her sezon olduğu gibi yine çok genç bir kadroyla mücadele ettiği Carling Cup'ta daha önce Sheffield'i 6-0'la geçen Arsenal, Premier Lig ekibi Wigan'la karşılaştı. İlk yarıda Kirkland'ı bir türlü geçemeyen Gunners, 41. dakikada Ramsey'in harika pasında reserve takımdan gelen Simpson ile öne geçti. İkinci yarıda Simpson bir gol daha atarken, Sheffield karşısında hattrick yapan Vela mücadelenin skorunu 3-0 olarak belirledi. Günün diğer önemli maçında ManU, QPR'yi 1-0 yendi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24