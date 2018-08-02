Yerleştirme sonuçlarına göre, Anadolu lisesi doluluk oranı yüzde 95.1 olurken, bu oran meslek lisesinde yüzde 55.5, imam hatiplerde ise yüzde 52.3. Sözcü yazarı Bekir Coşkun, bu sene imam hatip kontenjanların yaklaşık yüzde 50'sinin boş kaldığını vurgularken "Çocuklar imam olmaktan vazgeçtiler!.." dedi. Coşkun, "Çağdaş cumhuriyetin kokusu sinmiş bir kere bu topraklara…Öyle üfürükle çıkmıyor…" diye yazdı.

Bekir Coşkun'un "Çocuklar imam olmaktan vazgeçtiler!.." başlığıyla (02 Ağustos 2018) yayımlanan yazısı şöyle:

"Çünkü hoca…

Evlerde televizyonlar var…

İnsanlar oturup dünyanın nereye gittiğine bakıyorlar… Sen illa “İmam yetiştireceğim” diyorsun ama bakıyorlar; bilim ve tıp adamları, mühendisler, mimarlar, kimyagerler, fizikçiler, uzay araştırmacıları, sanatçılar, sporcular, senaristler, rejisörler, ünlü ekonomistler, başarmış devlet adamları, kısacası gıpta ile izledikleri insanlar arasında “imam” yok…

Bir bizde var…Cumhuriyeti yıktı…

Cep telefonları var…

Öyle hurafeler, yalanlar, uyduruk emirler, din sömürüsü söz konusu olduğunda, açıp gerçek din bilgilerine bakıyorlar…

Öyle mi, değil mi?..

Bakıyorlar; din iyi ahlaktır…

Teknoloji var…

“Şeyh uçtu” yok artık…

Müritlerin alayı Anadolu Jet ile uçmakta…

Bir gecede “kırk yerde görülen hoca efendi” de yok, Bülent Ersoy çıktı mı, 81 il ve ilçelerinde aynı anda… “Allah bizi korur” deyip, bir adımlık yere Alman'ın zırhlı Mercedes'ine binen Diyanet İşleri Başkanı'nı gördüler…

Bilgisayarlar var…

Açıp bakıyorlar; din işleri ile dünya işlerinin ayrı tutulduğu ülkelerde insanlar daha huzurlu ve daha güven içinde…

Ve din adamından, molladan, hocadan, imamdan, şeyhten geçilmeyen ülkeler kan gölü… İnsanlar “gavur” ülkelere kaçmak için deryada boğuluyorlar…

Ve anneler var…

Onlar; çocuklarının inançlı, ahlaklı, yüreklerinde Allah korkusu taşıyan… Ama yalansız, yulansız, çağdaş, medeni birer birey olmasını istiyorlar…

Anne yüreği, badem bıyıklı müfredattan güçlüdür…

Sonuçta; imam-hatipleri, din sömürüsü yapan siyasetçiler açtılar…

Anneler kapatıyorlar…

Bu sene kontenjanların yaklaşık yüzde 50'si boş kaldı…

Şimdi baskı ile doldurulsa bile, tercih ortada…

Çağdaş cumhuriyetin kokusu sinmiş bir kere bu topraklara…

Öyle üfürükle çıkmıyor…"