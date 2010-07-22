-ÇOCUKLAR İÇİN VENEZUELA'YA GİDECEK CARACAS (A.A) - 22.07.2010 - 2010 Dünya Kupası'nda ''Altın Top'' ödülünün sahibi olan Uruguaylı futbolcu Diego Forlan, çocuklar yararına düzenlenen bir etkinlik için yarın Venezuela'ya gidecek. Venezuela Adalet Bakanı Tareck El Aissami, sosyal paylaşım sitesi Twitter'da yayımladığı mesajda, ''Dünya Kupası'nın yıldız oyuncularından Forlan, yarın ülkemize gelecek'' dedi. El Aissami, Forlan'ın geliş sebebini açıklamazken, Venezuela basınında yer alan haberlerde, Uruguaylı futbolcunun, hükümetin çocuklar yararına düzenlediği bir futbol organizasyonunda yer alacağı iddia edildi.