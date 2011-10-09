-Çocuklar için kaleye geçti İSTANBUL (A.A) - 09.10.2011 - Ünlü kaleci Toni Schumacher, CiV Hayat A.Ş.'nin Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar (KORUNCUK) Vakfı için geliştirdiği Sosyal Sorumluluk Projesine destek vermek için kaleye geçerek çocuklarla maç yaptı. Türkiye'de banka sigortacılığı alanındaki şirketlerden biri olan CiV Hayat Sigorta, KORUNCUK Vakfı'na destek olmak için ''CiV Hayat, Geleceğe El Veriyor'' sloganıyla, bir yıl boyunca satılan her poliçe için belli bir miktarı vakfa bağışlayacak. Ayrıca KORUNCUK Vakfı'na ait köyde çocukların kaldığı evlerden birini restore ederek söz konusu eve, ''CiV Hayat Sigorta Evi'' adını verecek. Projenin en büyük destekçilerinden biri ve aynı zamanda CiV Hayat Sigorta'da Yönetim Kurulu Üyesi olan eski kaleci Toni Schumacher, Türk Telekom Arena'da 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Ön Eleme maçları kapsamında oynanan Türkiye-Almanya karşılaşmasını CiV Hayat çalışanları ile birlikte izledikten sonra KORUNCUK Vakfı yararına hayata geçirilen projeyi desteklemek için vakfa ait köyü ziyaret etti. Schumacher, burada kaleye geçerek çocuklarla birlikte maç yaptı.