“Çocuklar gülsün diye”

ABD’de birçok kişi, sanatçılar, yoksulluk içinde yaşayan çocukların hayatlarını dönüştürmek için Red Nose Day (Kırmızı Burun Günü)'de bir araya geliyor.

Red Nose Day, bu yıl ABD’de 25 Mayıs Perşembe günü gerçekleşiyor.

Birleşik Krallık’ta, 1985’te Richard Curtis ve Alexander Mendis tarafından Ethiopia'daki kıtlığa tepki olarak kurulan Comic Relief’in başlattığı organizasyon ABD’de üçüncü kez yapılıyor.

Yoksul çocuklar için yardım toplamak amacı ile başlayan Red Nose Day, dünyadaki yoksul çocukların daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmesi ve el birliğiyle sosyal adaletsizliğin önüne geçilebilmesi için düzenleniyor.

Bu gece NBC’de, Red Nose Day temalı özel yayın yapılacak. Ülkedeki insanlar, bir araya gelip kırmızı burunlarını giyerek, bağış toplama etkinlikleri düzenlemeye başladı bile. Kampanyada kullanılan kırmızı burunlar, ülke çapında sadece Walgreens ve Duane Reade bölgelerinde satılıyor. Sosyal medyadaki ilgi gösteriyor ki, bugün çocuklar için bir şeyler yapılırken hem eğlenilecek hem de farkındalık yaratılacak.

Red Nose Day (rednoseday.org) kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan Comic Relief Inc. (comicrelief.org) tarafından yönetiliyor ve 501 (c) (3)’e kayıtlı Amerikan kamu hayır kuruluşudur.