'Çocuklar görünmez biz arkadan işimizi yaparız'

T24 – Tutuklanan Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı İlhan Cihaner'in, silahlı örgüt” olduğu iddiası üzerine Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na devrettiği İsmailağa cemaati soruşturmasına ilişkin telefon dinlemelerinde, resmi denetime karşı 4-6 yaş grubundaki çocukların durumu için aranan formüller de yer alıyor. Cemaatin bölge sorumlusu, “4-6 yaş grubundaki çocukları denetimden nasıl muaf tutacağı” sorusuna “Başkaları görünecek biz arkadan işimizi göreceğiz” karşılığını veriyor.





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesi kararıyla dinlenen telefon konuşmalarına ilişkin dökümde, cemaatin bazı üyelerine “çekinin ödenmemesi durumunda rejimi yıkmayı hayal eden görüntü ve konuşmaları savcılığa vereceğini” söyleyen bir kişinin ifadeleri de yer alıyor.





“Özel hayat” alanına giren bölümlerini yayımlamadığımız telefon konuşmalarına ilişkin dökümlerden bazı bölümler şöyle:









'ÇOCUKLAR GÖRÜNMEYECEK, ARKADAN İŞİMİZİ GÖRECEĞİZ'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 09.10.2008 Gün Ve 2008/685 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 53... numaralı TELEKOM hattının 12 Ekim 2008 – 12 Kasım 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (45) 348181377 ID

Tarih, Saat Süre : 06.11.2008 / 14:33:25/ 00:01:59

Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Kullanan Şevket GÖKŞAN) /

Yusuf DAL (Kullanan Mahmut Şevket USTAOSMANOĞLU )

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :





M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Efendim.

Şevket GÖKŞAN : Selam aleyküm hocam.

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Aleyküm selam.

Şevket GÖKŞAN : Hocam ellerinizden ayaklarınızdan öpüyorum.

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Estağfurullah.

Şevket GÖKŞAN : Şevket Erzurum’dan, nasılsınız iyi misiniz?

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Sağ ol Allah razı olsun sen nasılsın? Şimdi dersteydik dersten çıktık.

Buyur abicim.

Şevket GÖKŞAN : Bir şey soracam da, bizim bu iş yerlerine Emniyetten arkadaşlar

geldiler de, çocuklara dönük olan yerlere, şimdi bu çocuklara dönük

olan yerlerin, sübyan 4-6 yaş grubuna, bunları bu resmi olan kreşlerle

beraber çalışılmasında bu mahsur var mı?

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Anlamadım ne dedin?

Şevket GÖKŞAN : Bu 4-6 yaş grubu olan çocuklar için, bunların kreşe çevrilmesinde bir

mahsur var mı?

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Yani mahsur yokta, yani şey yapabilecek misin, bu denetimden menetimden muaf tutabilecek misin bunları?

Şevket GÖKŞAN : Onu şöyle başkaları var, başkaları gözükecek, buz ordan arkadan işimizi göreceğiz.

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Tamam canım, mühim olan, bu işin işyerinin çalışmasıdır tamam mı? İş yerinin çalışmasınıdır onu temin ettikten sonrahiçbir mahsuru yok.





Şevket GÖKŞAN : Biz o şekilde bir şeye yeltenebiliriz yani.

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Ha, şey yapabilirsin tabi, tabi.

Şevket GÖKŞAN : Peki başım üstüne hocam, peki ben bunu heyet kararı olarak kabul edeyim mi ben?

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Yani öyle değil de her şeyi oraya bağladın mı bir sürü şey çıkıyor.Fikir

ayrılıkları çıkıyor gerek yok. Derdimiz nedir bu işin yürümesi değil mi?

Şevket GÖKŞAN : Şüphesiz.

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Hangi ölçeğe bağlarsan bağla onu. Yani bizim ölçülerimize göre yürüt

gerisi önemli değil.

Şevket GÖKŞAN : Birde bu çocuklar için müstesna’dır, bizim erkek ve kadınlara dönük

olanlar, değil mi hoca?

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Tabi tabi müstesna.

Şevket GÖKŞAN : Peki başım üstüne.

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Oldu Allah kolaylık versin.

Şevket GÖKŞAN : Ellerinizden öpüyorum selam aleyküm.

M.Şevket USTAOSMANOĞLU : Sağ ol.

















'ÇEKİMİ ÖDEMEZSENİZ, SES VE GÖRÜNTÜLERİ SAVCILIĞA VERİRİM'









İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 05.12.2008 Gün Ve 2008/857 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 5... numaralı TELEKOM hattının 12 ARALIK 2008 – 12 OCAK 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (57) 377661476 ID

Tarih, Saat Süre : 20.12.2008 15:24:41 00:06:36

Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN-Erzurum) / Hasan YOĞURTLU

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :





Hasan YOĞURTLU : Efendim hocam.

Şevket GÖKŞAN : Selam aleyküm abi.

Hasan YOĞURTLU : Aleyküm selam hocam nasılsınız?

Şevket GÖKŞAN : Hamd olsun sen nasılsın?

Hasan YOĞURTLU : Elhamdürillah iyi ugraşıyoruz. Siz nasılsınız iyisiniz inşallah.

Şevket GÖKŞAN : Şükür mevlaya hamd olsun. Şeyin Bekir’in avukatı bize yazı göndermişte.

Hasan YOĞURTLU : Ne diye?

Şevket GÖKŞAN : Bekir ELMALI’nın avukatı.

Hasan YOĞURTLU : Ne göndermiş.

Şevket GÖKŞAN : Sayın Suat Murat SESSİZ ve Şevket GÖKŞAN dikkatine.

Hasan YOĞURTLU : Evet.

Şevket GÖKŞAN : Murat SESSİZ’in kaybolan çek koçanlarına teminat olarak verdiğim, çek nosu belli beş çekimi kendi şahsınıza haksız kazanç olmak amacıyla, benim yazım olmaksızın, iş bu, çekin teminat harici başka amaçla kullanılamayacağını bulunduğu protokol kağıdında imzanız olduğu halde, kendi yazınız ile doldurmuş ve Albaraka Türk Erzurum şubesine yazdığınızı örgenmiş bulunmaktayım. Yapmış olduğunuz bu sahtekarca tavır size karşı olan iyi niyetimi şüpheye yol açmıştır. Söz konusu çekimin bugün akşama kadar Mehmet ELMALI’ya teslim edilmemesi halinde; Bir Hakkınızda Murat SESSİZ ve Şevket GÖKŞAN evrakta sahtekarlıktan ve Haksız Kazanç sağlamaktan ve tefecilikten Savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı, yapmış olduğumuz protokolün bir örneğini delil olarak sunacağımı, İki halen maliki bulunduğum Derneğinizin faaliyet gösterdiği Evren Apartmanı, Kat:1 ‘deki dairemi satarak, tahliyenizi mahkeme kanalı ile isteyeceğimi, Üç Türkiye Cumhuriyeti Rejim ve ilkelerini yıkmayı hayal eden derneğin sözde Bölge Sorumlusu Şevket GÖKŞAN’ın (…anlaşılmadı) dairesinde yapmış olduğu konuşma ve görüntülerini, telefonumdan delil olarak sunarak Savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı.

Hasan YOĞURTLU : Vay , Şerefesiz, nerdesiniz hocam siz.

Şevket GÖKŞAN : Bugün akşama kadar Bahse konu olan teminat çekini, tarafıma iade ederek iyi niyetinizi göstermenizi, aksi takdirde bir daha asla uzlaşamayacağımızı bilmenizi isterim. Şimdi bu yazıda Mehmet ELMALI denilen şahıs, Bekir ELMALI’dan ayrı hiçbir alakası yok değil mi?

Hasan YOĞURTLU : Evet.

Şevket GÖKŞAN : Onu anlıyor musunuz?

Hasan YOĞURTLU : Tabi, tabi.

Şevket GÖKŞAN : Yani bunu anlıyor musunuz? Bekir ELMALI’nın, Mehmet ELMALI’dan, Bekirle bir alakası olmadığını, bu işi beraber kontaklaşarak yapmadığını anlıyor musunuz?

Hasan YOĞURTLU : Mehmet ELMALI’dan ayrı olsa, çeki Mehmet ELMALI’ya teslim et demez ya.

Şevket GÖKŞAN : Değil mi öyle, Hepsi bir yana ama Türkiye Cumhuriyetinin Rejim ve İlkelerini yıkmayı hayal eden.

Hasan YOĞURTLU : Hocam siz nerdesiniz?

Şevket GÖKŞAN : Ben şuanda köydeyim abi.

Hasan YOĞURTLU : Geleyim mi oraya bi?

Şevket GÖKŞAN : Birazdan yukarı çıkacağım isterseniz yukarı çıkınca arayım sizi.

Hasan YOĞURTLU : Tamam yani, ya böyle bir şey olur mu hocam ya, bu ne yapıyor ya.













377661476 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.





Şevket GÖKŞAN : Şimdi bu Mehmet ELMALI’nın dükkanına gittim o yoktu orada, hepsine bir şey demiyorum şu nokta bak, olabilir ciaklamış olabilir, yaptığı hasiyetsizlikleri görmeyip bunları görmesine bir şey demiyorum ama, Türkiye Cumhuriyeti Rejimini ve İlkelerini yıkmaya hayal eden derneğin sözde bölge sorumlusu Şevket GÖKŞAN’ın (…anlaşılmadı) sayesinde yapmış olduğu konuşma ve görüntülerini telefonumdan delil olarak sunarak Savcılığa suç duyurusunda bulunacağımı, ben ubnu güzel bir şekilde hem aklıma, hemde güzel bir yere not ediyorum şu anda inşallah en ufak bir emaresini görmem, yani inşallah diyorum bir şey yapacağımdan değil, ben bir şey yapmam benim yapacak bir şeyim de yok, gücümde yok ama hiç hoş olmaz, bunu yaptığı vakit de ne (500) milyar lira takıp da kaçtığı, ne 400 milyarını kaçırdığı babasının ne başkasınınkine benzemez bu yani.

Hasan YOĞURTLU : Ki hakkı da o yani.

Şevket GÖKŞAN : Yok yani ben yanlış mıyım burada. Sen bana benim üzerimden dinime bunu yapacaksın öyle mi? O zaman ben seni dinli olarak görüp muamele eder miyim.

Hasan YOĞURTLU : Peki hocam bunu nereye göndermiş bu yazıyı?

Şevket GÖKŞAN : Bizim Suat’a, kırtasiye ye. Avukatına göndertmiş herhalde.

Hasan YOĞURTLU : Bu avukatın telefonunu aldım, kredileri ödemiyolardı ya, Mehmet abi adına avukatın telefonuna aldım dedim avukatı arayacam krediler için ne düşünüyor, ne yapıyor kendi adına ya kredileri, Avukatından baya bir konuştuk, yani o çekide ben söyledim, dedim ki hatta bu sabah yin konuştuk, dedim ki bak dedim sayın Avukat ben dedim bir sürü avukat görüyorum Avukatların içindeyim, sen dedim bir taraf da Bekir’i savunuyorsun, yani o dediği tefecilik falan bana dedi güya diyor hoca, Bekir’e 70 milyar para vermiş, hocam bunu yüzyüze konuşalım gelince bir şey yapın da.

Şevket GÖKŞAN : Tamam inşallah.

Hasan YOĞURTLU : Şeyi bir arayım da ben Avukata çok güzel bir kızdım, ya diyor ki güya hoca Bekir’e 70 milyar para vermiş, Bekir’in sıkıntılı olduğunu fark etmiş, işte Bekir’den nakit almış, Bekir’den kar payı almış, ondan kar payından fazlasını Bekir ödemiş, Bu ev onların borç onların demiş, bak dedim Avukat ben dedim Bekir’i 30 yıldır tanıyorum, Bekir benim teyzemin oğlu hocayı da bir yıldır tanıyorum, senin karşında savunduğun kişi Bekir, Bekir’inki yalan, karşındaki şey ümmetin malı ve ümmetin temsilcisi, sende yanlış şeyi savunuyorsun, o mahkeme şeyinde sende perişan olursun, dikkat et dedim bak, diyor ki ben diyor Bekir’in beyanatını savunmakla mükellefim diyor, beni ilgilendirmez diyor?

Şevket GÖKŞAN : Ben o avukatı da bulucam, Avukatının Avukatını da bulucam, Avukatı ile beraber Bekir’i de bulacam, bulacam derken bulacaklar yani, sorun değil. Yani Türkiye’de adam bulmak bizim açımızdan sorun ama, gerektiğinde sorun değil.

Hasan YOĞURTLU : Yani böyle bir şey var mı ya. Böyle bir ihanet var mı ya. Ya beddua ediyorum çocuğu aklıma geldi Cuma saatinde, beni çok üzdü diye bu krediden dolayı, Mehmet sahip çıkmıyor, Müdür bana kızdı o ara.

Şevket GÖKŞAN : Hemen o krediyi kapatsınlar Vakfın mülkiyetini hemen üzerimize devretsinler ben çeki çekeyim geriye. İşimi bitirsin yapayım. Ben sizi arayacağım abi olur mu?

Hasan YOĞURTLU : Tamam abi, selam aleyküm.

















'EMR-İ MARUFÇULARLA TEBLİĞ TOPLANTISI YAPACAĞIM'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 28.02.2008 Gün Ve 2008/117 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Muhammet Usame KURT adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN (Şevket Hoca) adlı kişinin kullandığı 0 5... numaralı TELEKOM hattının 28 ŞUBAT 2007 – 28 MAYIS 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (1) 202865384 ID

Tarih, Saat Süre : 03 MART 2008 / 14:13:11 / 00:01:37

Arayan veya Aranan Kişi : Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Efendim

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Selamün aleyküm

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Aleyküm selam Hocam buyrun

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : ………….(anlaşılamadı) ne yapıyorsun?

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Allah razı olsun hocam siz nasılsınız?

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Hamdolsun, Allah’a şükür , ne var yok?

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Ellerinizden öpüyorum, buyrun

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Estağfurullah, bir iki gün sonrasında bize araba lazım

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Evet

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Araba dediğim Trasporter tarzında

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Ne için hocam?

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Bi kaç gün bölgeyi bi denetlemeye çıkacağım, 1 veya 2 gün sürer

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Tamam hocam

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Eeee, şey olarak, yani şimdi niyetim Emr-i Marufçuları da yanıma alacağım, gittiğim bi yerde ben görüşmeler yaparken, marufçular da tebliğ çalışması yapacaklar

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Evet hocam

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Yani 2 veya 3 kişi onlar olsa, ev halkını da götüreceğim çocuklarla beraber

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Evet hocam

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Bi de şoför olur …………..(anlaşılamadı gelcek

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Evet

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : 2,4,6,8 kişiyi alacak şekilde bi şey lazım yani hem araba bizi hırpalamayacak

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Evet

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Tanıdıklardan alabileceğimiz böyle bir araba var mı?

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Transporter tipinde, transporter tipinde, bi bakayım hocam ben size 1-2 saate kadar döneyim olur mu?

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Olur inşallah

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Hangi gün çıkılacak hocam hangi gün gelinecek

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Çarşamba olur zaten Çarşamba çıkarız, büyük ihtimalle Perşembe döneriz veya Perşembe çıkarız Cuma döneriz öyle olabilir

Can Tic.Şti.-ERZURUM : He öyle 1 günlük, tamam oldu

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) :1 günlük veya taş çatlasın 2 gün sürer yani

Can Tic.Şti.-ERZURUM : Tamam hocam ben bi bakayım, size döneyim 1 saate kadar, Allah razı olsun

Muhammet Usame KURT (Şevket GÖKŞAN) : Tamam selamün aleyküm.





202865384 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.





0 533 581 32 18 numaralı telefon Can Tic.Şti. Vahap ELMALI ve Ortağı (Erzurum yolu üzeri 9.Km . Ilıca,/ERZURUM) adresine kayıtlıdır.









Bu tutanak 03.03.2008 tarihinde saat:15.15‘ de tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.









'KENDİ DÜNYASINA DİNİMİ ALET EDENİN SOYUNU YAKARIM'





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 28.02.2008 Gün Ve 2008/117 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Muhammet Usame KURT adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN (Şevket Hoca) adlı kişinin kullandığı 0 5... numaralı TELEKOM hattının 28 ŞUBAT 2007 – 28 MAYIS 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (8) 209216942 ID

Tarih, Saat Süre : 14.03.2008 / 10:46:53 / 00:01:49

Arayan veya Aranan Kişi : Mevlüt SESSİZ / Muhammet Üsame KURT (Şevket hoca)





Konuşma Dili : Türkçe





Konuşma İçeriği :





Şevket Hoca : Efendim.

X Şahıs : Selam aleyküm hocam.

Şevket Hoca : Aleyküm selam.

X Şahıs :Hocam ben şimdi o arabayı yakalatan çocuğu aradım.

Şevket Hoca : He.

X Şahıs : Diyor ki abi, polisler geldi hakkınızda ihbar var dediler, trafik şube var ya bizim bu alt yolda.

Şevket Hoca : Tamam.

X Şahıs : Hacı Ahmet Türbesi camisinin orda .

Şevket Hoca : Evet.

X Şahıs : Ordan geldiler diyor adamlar, dediler hakkınızda ihbar var, arabada rehber yok sen nasıl örgenci taşıyorsun, arabanın hakkında ihbar varmış yani.

Şevket Hoca : Adam bunu mu söylüyor?

X Şahıs : Evet Turgay öyle dedi.

Şevket Hoca : O arkadaş gelsin bak ona açıkça şunu söyle benim dinimle oynayanın canıyla oynarım.

X Şahıs : Yani şimdi.

Şevket Hoca : Bak şimdi biraz sonra gelecek aşağıya açıkça söyle Davamın karşısına çıkan, onun soyunu sopunu ateşe veririm bak, bak dediğimi dinle bu alanda.

X Şahıs : Hayır (……anlaşılmadı)

Şevket Hoca : Bak şimdi bunu de ona kendi dünyasına dinimi alet edeni varya yani ben bir şey demek istemiyorum.

X Şahıs : Ben şimdi çocuğu aradım bak kardeş araba hakkında mı ihbar var, kurs hakkında mı ihbar var, diyor ki abi trafik şubeden geldiler sen bu arabayla nasıl şey taşırsın deyip arabayı bağladılar.

Şevket Hoca : Hı,hı.

X Şahıs : Arabayı götürdüler (15) gün bağladılar (….anlaşılmadı) bıraktık, polisler ondan sonra demişler ki hele bunların isimlerini alın.

Şevket Hoca : Ben şimdi çıkıp burdan hemen şu anda kalkıp bu adamın, şimdi o adama hepsini bak şimdi bu işin laga lugası yok, öte berisi yok, hatır huturu yok, o adam gelsin şimdi oraya konuş, bene teskin edici bir şeyler söylesin bana, gelecem biraz sonra aşağıya, teskin edici bir şeyler söylemezse dediğimi dinliyor musun?

X Şahıs : Evet hocam.

Şevket Hoca : Deki çok kötü olacak.





'ŞİKÂYET OLMADIKÇA EMNİYET'TEN GELMEZLER'













İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 11.07.2008 Gün Ve 2008/464 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 5... numaralı TELEKOM hattının 11 Temmuz 2008 – 11 Ağustos 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (1) 283228486 ID

Tarih, Saat Süre : 14.07.2008 / 23:42:36 / 00:01:22

Arayan veya Aranan Kişi : Mustafa TAKIR (X Erkek şahıs kullanıyor) /

Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN kullanıyor).





Konuşma İçeriği :





Şevket GÖKŞAN : Efendim.

X Şahıs : Selam aleyküm.

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam hocam.

X Şahıs : Uyuyor muydun ya?

Şevket GÖKŞAN : (…..anlaşılmadı)

X Şahıs : Neyse rahatsız ediyorum şey soracam, bu yazlık çalışmalar varya bunlar derneğe (…anlaşılmadı) için ne olarak gösteriyorsunuz demi hocam bunları.

Şevket GÖKŞAN : Dernek aktivasyon merkezi

X Şahıs : Dernek?

Şevket GÖKŞAN : Dernek aktivasyon merkezi aktivasyon.

X Şahıs : Ha, peki denetlemeye geliyorlar mı hiç dernekler masasından falan?

Şevket GÖKŞAN : Öyle bir şey yok ne denetlemesi ya.

X Şahıs : Polis falan geliyor mu yani?

Şevket GÖKŞAN : Hiçbir yerden, hiçbir yerden.

X Şahıs : Dernekler masası yok mu hocam emniyette.

Şevket GÖKŞAN : Yok, yok öyle bir şey yok.

X Şahıs : Ha, denetlemeye gelmiyorlar demi.

Şevket GÖKŞAN : Yok, kim kime dum duma ya, biz tabela asıyoruz ki şikayete mani olsun gerisi öyle bir şey yani.

X Şahıs : Ne diye asıyorsunuz tabela?

Şevket GÖKŞAN : Ya, kapılara tabela asıyoruz ki millet bilsin ki resmidir. Tabela astımı şikayete kalkışmıyor. Şikayet etmedi mi, şikayet etmediği müddetçe Emniyetten gelmezler.

X Şahıs : Hı, tamam inşallah, bir sorayım dedim, hadi selam aleyküm.

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam.













KURSTA ÇOCUĞA DAYAK ŞİKÂYETİ

İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 11.07.2008 Gün Ve 2008/549 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 5... numaralı TELEKOM hattının 15 Ağustos 2008 – 15 Eylül 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (23) 315562027 ID

Tarih, Saat Süre : 11/09/2008 16:43:23 / 00:04:27





Arayan veya Aranan Kişi : Mehmet Zeki AYBAS / Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :





Mehmet Zeki AYBAS : Selam aleyküm.

Şevket GÖKŞAN : Alekmü selam hocam.

Mehmet Zeki AYBAS : Hocam nasılsın, iyi misin?

Şevket GÖKŞAN : Hamd olsun Allah razı olsun, sen nasılsın?

Mehmet Zeki AYBAS : Ya baksana, bizim Abdullah bugün okulda, İbrahim’e demiş ki, kardeşine yani, demiş ki bak babama söyle, hoca demiş bana vurdu demiş, falan demiş.

Şevket GÖKŞAN : Hoca derken kurstaki hoca mı?

Mehmet Zeki AYBAS : He, Hasan hoca herhalde şey yapmış, Hasan hoca.

Şevket GÖKŞAN : Hasan hoca he.

Mehmet Zeki AYBAS : Yani bende gidecektim, tembih edeyim ki Hasan hoca’ya ki bak Hasan hoca bunun yanında çocukları dövme, çocuk etkileniyor, zaten çocuk küçükken bu korkuyordu, bir kere düşmüştü, şimdi nasıl bilmem nasıl şey yapalım. Ben mi gidip görüşeyim yoksa.

Şevket GÖKŞAN : Ben görüşeyim olmazsa ya.

Mehmet Zeki AYBAS : Ya şimdi şöyle düşünüyorum, hani bir hoca efendidir tabi çocuğa vurmaynan ne olacak, yani hepimizde vurmuşuzdur çocuklara onlar önemli değil de, yani evde olsa biz vurmuyor muyuz çocuğa vuruyoruz. O sıkıntı değil bana, benim korkum şimdi şu; Çocuk, zaten yanında o öbür çocukları bir iki dövmüş yani, biraz herhalde iyi dövmüş, çocuk korkuyordu zaten, bak baba Şevket hocama söyle tembih etsin falan, diyordu zaten bana, şimdi bu seferde böyle olunca ben şundan korkuyorum, bu adam eli alışkan bir adamsa böyle dövmeye.

Şevket GÖKŞAN : Olmaz.

Mehmet Zeki AYBAS : Olmaz bir, başka çocukları da tutmak zor olur bir hoca, ikincisi de.

Şevket GÖKŞAN : Ya dayak olmaz hocam ya, yani bu millet varya, herkes Zeki hoca gibi konuşmayı denemez yani, millet başka dilden konuşur yani, iki kere iki dört.

Mehmet Zeki AYBAS : Anladım, biz bir birimiz yani.

Şevket GÖKŞAN : Yani tabi, benim çocuğumu dövmüş, senin çocuğunu dövmüş bir değil, ama el oğlu bunu yapmaz ki.

Mehmet Zeki AYBAS : Birde yani hocam bu çocuk okuyacak yani, okumayan çocuk değil yani bu, hani dersini bugün yapamaz yarin yapar, okumayı seven çocuk, isteyerek gitti oraya.

Şevket GÖKŞAN : Ben onunla bir görüşeyim de.

Mehmet Zeki AYBAS : İlla zorladı ki beni yazdır oraya,

Şevket GÖKŞAN : Ben şimdi onunla yarın, bugün biraz zor da, belki bu akşam şeyden sonra ama yok akşam dersim var. Ben yarın inşallah bir gidip görüşeyim onunla.

Mehmet Zeki AYBAS : Nasıl bir şey yapalım.

Şevket GÖKŞAN : Konuşacam hocam, konuşacağız yani. Kardeş bu işler böyle olmaz. Bu şekilde kabul edemeyiz diye konuşacağız yani.

Mehmet Zeki AYBAS : Bak ne diyordu geçen çocuk ben sana deyeyim, ben sana söylememiştim de, dedi ki baba Hasan hoca döverse buradan kaçmak da çok basit dedi, çünkü bahçeye çıkıyoruz çok çok oynuyoruz, çok güzel her şey serbest dedi, dedi bana baksan dövdü ben kaçarım dedi, dedim oğlum delimisin sen, akıllı ol, seni dövmez dedim, ben hususi tembihlemişim, herkesi dövse bile seni dövmez dedim, dedim ama.. valla işler









315562027 ID NUMARALI GÖRÜŞMENİN İKİNCİ SAYFASIDIR.

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Şevket GÖKŞAN : Yarın ben görüşürüm hocam inşallah.

Mehmet Zeki AYBAS : Başka yerimiz de yok, çocuğu verek oraya okusun yani.

Şevket GÖKŞAN : Yok çare yok konuşup halledeceğiz yani, başka çare yok.

Mehmet Zeki AYBAS : İşte koskoca oğlan yani 14 yaşında, dövmek olur mu? Bir isteğin var mı hoca?

Şevket GÖKŞAN : Yok hocam Allah’a emanet ol ben görüşeceğim.

Mehmet Zeki AYBAS : Yani görüştün mü, görüşmedin mi, sonucu bana bir söyle. İnşallah bende bir şey yapayım, belki öylesine bir ziyaretine giderim.

Şevket GÖKŞAN : Olabilir yani, sizde görüşseniz de olur. Yani fark etmez siz bir konuşun olmazsa ben tekrar şey yaparım onu yani.

Mehmet Zeki AYBAS : Yani bu iş çok sıkı tembih edilecek, diyeceksiniz ki; Kardeşim, okuyan okur, okumayan okumaz, yani dövmeyle.

Şevket GÖKŞAN : Gerekirse gitsin canım, yani adam yapmayacaksa dayak atma yolunu denemeyiz ya.

Mehmet Zeki AYBAS : Yani hocam dayakla okur mu bir çocuk, zannetmem yani, bu zaman artık eskisi ilsem dövdüğün zaman iyi okuyacak ben daha çok döverim.

Şevket GÖKŞAN : Yok hocam bakayım ben bi görüşeyim de.

Mehmet Zeki AYBAS : Hadi selam aleyküm.

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam.









'POSTA ÇEKİ NUMARASI GÖNDER MAAŞLARINIZI YATIRACAĞIZ'









İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 12.09.2008 Gün Ve 2008/621 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 5... numaralı TELEKOM hattının 12 Eylül 2008 – 12 Ekim 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.









Kayıt Sıra No : (27) 322520432 ID

Tarih, Saat Süre : 24.09.2008 / 15:12:30 / 00:02:25

Arayan veya Aranan Kişi : Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN) / Kadir Naci KÖKTAŞ

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :





K.Naci KÖKTAŞ : Efendim.

Şevket GÖKŞAN : Selam aleyküm.

K.Naci KÖKTAŞ : Aleyküm selam hocam.

Şevket GÖKŞAN : Naci’ciğim nasılsın.

K.Naci KÖKTAŞ : Allah razı olsun hocam sizler nasılsınız.

Şevket GÖKŞAN : Ayın 6 ‘sına aldım.

K.Naci KÖKTAŞ : Toplantıyı mı hoca?

Şevket GÖKŞAN : Toplantıyı ayın 6’sın da İstanbul’da.

K.Naci KÖKTAŞ : Evet hocam.

Şevket GÖKŞAN : Birde benim bu telefon numarama şey gönder. Şey.. adına sen söyle Posta Hesap numarası.

K.Naci KÖKTAŞ : Posta Hesap numarası mı hocam?

Şevket GÖKŞAN : Evet. Posta çeki hesap numarası sizin veya başkasının fark etmiyor.

K.Naci KÖKTAŞ : He, tamam ne için hocam?

Şevket GÖKŞAN : Maaşlarınızı göndereceğiz.

K.Naci KÖKTAŞ : Tamam hocam, yani İstanbul, Erzincan fark etmiyor değil mi?

Şevket GÖKŞAN : Ya, sen nerden çekeceksen, nereye alacaksan al.

K.Naci KÖKTAŞ : Yani gönderme gününüze bağlı eğer bu zamanda gönderecekseniz İstanbul’dan çekerim.

Şevket GÖKŞAN : Yok yok o zaman değil o zaman olsa ben size orda kendim veririm. Bir iki gün içinde gönderecem hemen tamam.

K.Naci KÖKTAŞ : Tamam hocam.

Şevket GÖKŞAN : Yarın veya en geç ertesi güne.

K.Naci KÖKTAŞ : Tamam tamam hocam ben İstanbul’dayım hocam Vakıf çalışması yapıyorum Kemah’ta öyle bir çalışma yapamadık.

Şevket GÖKŞAN : Evet.

K.Naci KÖKTAŞ : Burada bazı Erzincan’lıları, Zekeriya efendiyi efendi hazretlerinin şöförü, birkaç bir şeyler ayarladık, para ayarladık, soba ayarladık, klima falan böyle çalışmalar yapıyoruz burada hocam. O yüzden İstanbul’dayım ben zaten.

Şevket GÖKŞAN : Öyle mi?

K.Naci KÖKTAŞ : Evet hocam.

Şevket GÖKŞAN : Ne zamana kadar İstanbul’dasınız?

K.Naci KÖKTAŞ : Hocam iki gündür buradayım, dedim ki toplantıyı da yapar dönerim diye düşünmüştüm.

Şevket GÖKŞAN : Bahadır hocamın haber var mı?

K.Naci KÖKTAŞ : Bahadır hoca ile evet görüşmüştüm. O umreye gidiyorum ben dedi siz katılırsınız falan dedi.

Şevket GÖKŞAN : Bu toplantı için demiyorum ben, normal İstanbul’a gelmek için söyledin mi? Ben gidecem vesaire diye.

K.Naci KÖKTAŞ : Evet hocam. Bahadır hocanın haberi vardı.

Şevket GÖKŞAN : Tamam, evet şimdi nasıl yapalım. Ordaysanız o zaman oraya göndereceğiz, nereye derseniz, oraya göndereyim yani.

K.Naci KÖKTAŞ : Tamam hocam, biz havaleleri şöyle yapıyorduk, mesela Çarşamba postanesi Fatih İstanbul desem gönderirseniz gelir yani para.

Şevket GÖKŞAN : Adınıza mı?













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K.Naci KÖKTAŞ : Evet hocam.

Şevket GÖKŞAN : Olabilir, tabi nasıl gelecekse siz oraya şey yapın.

K.Naci KÖKTAŞ : Tamam mesajla göndereyim hocam.

Şevket GÖKŞAN : Tamam mesajla gönderin bana.

K.Naci KÖKTAŞ : Tamam Selam aleyküm hocam.

Şevket GÖKŞAN : Aleyküm selam.











İSLAMİ ÖĞRENCİ KOŞULLU SİTE BAĞIŞI





İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 09.10.2008 Gün Ve 2008/685 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 530 311 23 62 numaralı TELEKOM hattının 12 Ekim 2008 – 12 Kasım 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.









Kayıt Sıra No : (42) 342436280 ID

Tarih, Saat Süre : 28.10.2008 / 13:37:16 / 00.016.52

Arayan veya Aranan Numara : 05352164147 / 05303112362

Arayan veya Aranan Kişi : Ramazan ALDOGAN / Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :









Şevket GÖKŞAN : Efendim üstad.

Ramazan ALDOĞAN : Selamün aleyküm

Şevket GÖKŞAN : Aleykümselam

Ramazan ALDOĞAN : Nasılsın abi

Şevket GÖKŞAN : Sağ ol abi iyiyim

Ramazan ALDOĞAN : İyiyim abi

Şevket GÖKŞAN : Ne yapıyorsun

Ramazan ALDOĞAN : Uğraşıyoruz abi, bir konu iştihare edeyim de bir yer var 24 dairelik

Şevket GÖKŞAN : Evet

Ramazan ALDOĞAN : Birisi verecekmiş bir tane hoca arkadaş aracı olmak istiyor

Şevket GÖKŞAN : Evet

Ramazan ALDOĞAN : Hocanın bir şartı varmış

Şevket GÖKŞAN : Ne diyor ki

Ramazan ALDOĞAN : Okul talebesi olacakmış diyor. bir tarafı okul talebe bir tarafı medrese, 3500 metre kare arsa içerisinde

Şevket GÖKŞAN : Evet 3500 metre kare alan içerisinde öyle mi ?

Ramazan ALDOĞAN : Alan içerisinde 24 daire

Şevket GÖKŞAN : Evet

Ramazan ALDOĞAN : Kabası bitmiş

Şevket GÖKŞAN : Evet

Ramazan ALDOĞAN : Verecek

Şevket GÖKŞAN : Mülkeyetini mi verecek?

Ramazan ALDOĞAN : Mülkeletini verecek. Diyorum ya, Ama şartı var

Şevket GÖKŞAN : Tamam şimdi şöyle yapalım vakıf bünyesinde teşkilatını kurarsın. Bir bölümüne bir yada iki dairesine üniversite öğrencileri İslami üyeleri olan öğrencileri koyarsın tamam mı

Ramazan ALDOĞAN :Evet

Şevket GÖKŞAN : Adamına gösterirsin geri kalanı da aynen devam, o sana kılıf olur. Dediğimi anladın mı?

Ramazan ALDOĞAN : Tamam da hoca efendi ne der acaba

Şevket GÖKŞAN : ya dinle beni onun girişi çıkışı ayrı yaptın mı tamam mı

Ramazan ALDOĞAN : evet

Şevket GÖKŞAN : Sen hissediyorsun ki adamlar öyle yapıyor, senin adamlar öyle yapıyor

Ramazan ALDOĞAN : Anladım.

Şevket GÖKŞAN : Abi bir dakika…...ya mübarek adam, adama buraları vermedi geri kalanı verdi buraları vermedi diyeceksin, dediğimi anladın mı ?

Ramazan ALDOĞAN : Ama şart koşuyor onlara Arapça dersi okuttaracak.

Şevket GÖKŞAN : Tamam ne güzel işte allahım yarabbi

Ramazan ALDOĞAN : Ya diyor ki, duyarlı olan kişileri toplayacağız, hem okul hem de şeyi okutacak bunları

Şevket GÖKŞAN : Neyi kastediyorsun.

Ramazan ALDOĞAN : İslami duyarlı olan… anlaşıldı mı üniversite ve lise talebeleri toplanacak

Şevket GÖKŞAN : Onları kim toplayacak?

Ramazan ALDOĞAN : O kendi toplar onun kendi imkanları var .





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Şevket GÖKŞAN : Haa kendisi toplayacak. O zaman adama açıkça şunu söyle birinci katını size veririz, tamam mı ?

Ramazan ALDOĞAN :Anladım

Şevket GÖKŞAN : Birinci katı ve üst katı ile irtibatı koparırsın. Tabiî ki Arapça okuturuz, neden okutmayalım, orda ki gençleri kendi ideolojine kendi hedeflerine, kendi davalarına işlesinler aleyhine olur kötü mü olur?

Ramazan ALDOĞAN : İlla ki bilmiyorum doğru olur.

Şevket GÖKŞAN : Bakşa bir şey arama sistem ayağına geldi, daha ne istiyorsun. Sen hoca efendiğini “bana bu kadarını verdi.” Dersin. Sana bir daire verse sana hoca efendi neden verdi demez.

Ramazan ALDOĞAN : Onu demez.onu demez

Şevket GÖKŞAN : Ne der, vay neden üniversite çocuklarına..: (anlaşılmıyor)

Ramazan ALDOĞAN : Onu da demez. Ama ikisinin olmasına bir şey der.

Şevket GÖKŞAN : Ya beraber değiliz ki bir apartmanda bu kadarı verdik bu kadarı verdik işte. Birde kardeşim deme deme bir müddet deme bir şekillensin nasıl olacağı, sen orayı faaliyeti geçir, ondan sonra olur.bir de şu bu kadar büyük şeyi bir başka şeyle örtemezsin

Ramazan ALDOĞAN : Anladım.

Şevket GÖKŞAN : Başka bir şeyle örtemezsin. O çok iyi bir kılıf olur, o olsun tamam dersin adam yapacak mı

Ramazan ALDOĞAN : Binayı mı

Şevket GÖKŞAN : Evet geriye kalanı yapacak mı

Ramazan ALDOĞAN : Yapar yapar

Şevket GÖKŞAN : Tamam abi dersin sen adamla konuş,”abi beraber yapalım,bizim elimizde imkanlar fazla yok dersin, yapalım edelim, ondan sonra tabi ki. Hatta farklı bir düzen bizim burada düşündüğümüz veya uyguladıklarımızı oraya takdim edersin, olur biter hiç sorun yok. Hatta bir düzen kurarsın komple bütün yükünü bu adamlara yüklersin

Ramazan ALDOĞAN : Zaten kabul eder.

Şevket GÖKŞAN : Ne ?

Ramazan ALDOĞAN : Zaten öyle bir şey olduğu vakit gelir gidere karışmadan kabul eder.

Şevket GÖKŞAN : Ağabeycim sen işi yokuşa sürüyorsun, diyorum ki sen bu işi yokuşa sürme ee ne olacak, bu işi yokuşa sürersen.

Ramazan ALDOĞAN : Hatta sunu söyleyeyim, hocalara bile maaş veriyor, adamın o imkanı var

Şevket GÖKŞAN : Ya mübarek adam senin elinde ki elamanlara son gaz verip onları ilerletip onları bir noktaya getir, o adamlarda öğrensinler.ne olacak orda, yani bize muhalif olacak olan şey ne? (..anlaşılmadı) biz üniversite örgencisini amaç edinmiş değiliz. Bizim ilgi alakamız yok, adam kendisi, (..anlaşılmadı) benden yardım isteyip elimden geleni niye yapmayım yani, o adam kalkacak sana (..anlaşılmadı) verecek, ihtiyacını karşılayacak, her isteğine he hocam diyecek ama adam sana bir işi düşecek yok kusura bakma diyecen öyle mi yani, abi sen hiç bekleme beni dinle hiç bekleme, uyğun koşullarda, bir araya getir adam mülkiyetini verecek mi?

Ramazan ALDOĞAN : Tabi ilk etapda vermeyebilir, belli bir hizmet gördükten sonra şey yapabilir yani.

Şevket GÖKŞAN : Tabi ki, ama burda ben sana yine bir şey tavsiye ediyorum yani, ne yap ne et, canını dişine mi takacan, dişini canına mı takacan, ne halt yiyeceksen ye, acilen talebenin sayısını artır.

Ramazan ALDOĞAN : Neyi?

Şevket GÖKŞAN : Talebenin sayısını. Yani oraya geçtin mi şunu yapacaksın, her tarafı doldur.

Ramazan ALDOĞAN : Anladım.

Şevket GÖKŞAN : Tabi. Yani bir sene de olmazı en azından iki sene de o potansiyele ulaşman lazım.

Ramazan ALDOĞAN : Dolması lazım diyon öyle mi?

Şevket GÖKŞAN : Lazım derken yani doldur ki adam onu görürse, bugün okulu tuturan adam, sen diger tarafta da elaman yetiştirdin mi? Sohbet faaliyeti oldu mu? Halka dönük faaliyetin oldu mu? Adam (..anlaşılmadı)

Ramazan ALDOĞAN : Ya, şunu diyor zaten hocam diyor şuna güvensem diyor, ben orayı doldurabileceğine güvensem diyor, ben zaten sana bunu yaparım diyor. Ama diyor okul talebesi olmadan dolmaz burası diyor. Andın mı?

Şevket GÖKŞAN : Ha, oğlum sen daha ne arıyon oğlum, mübarek ya.

Ramazan ALDOĞAN : Ya adam zaten bunu açık açık söylüyor.

Şevket GÖKŞAN : Gelsin Erzurum da yapsın.

Ramazan ALDOĞAN : Ne yapsın Erzurum da?

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Şevket GÖKŞAN : Yer yapsın ya, öyle bir yer. Hocalar evleniyor, kimisi evleniyor, kimisi evlendir diye kulağına vura vura bir hal oluyor.

Ramazan ALDOĞAN : Nasıl?

Şevket GÖKŞAN : Gelsin burda yapsın diyorum ben doldururum.

Ramazan ALDOĞAN : Şimdi dolmaya zor dolar da.

Şevket GÖKŞAN : Gelsin ben doldururum Allah Allah, ne kadar zor şey ki.

Ramazan ALDOĞAN : Hocam 24 daireye 10 kişi koysan 240 kişi yapar.





















'SABRET, BOMBALAR GELİYOR, HER TARAFI DOLDURACAĞIM'









Şevket GÖKŞAN : Ramazan hoca.

Ramazan ALDOĞAN : Ha, birer kişi mi koyacan?

Şevket GÖKŞAN : Sabret sen bir iki seneye kadar görüşeceğiz senle, gümbür gümbür bombalar geliyor, her tarafı dolduracağım.

Ramazan ALDOĞAN : İnşyallah, inşallah.

Şevket GÖKŞAN : Sadece öneri ve tavsiyem, (..anlaşılmadı) adamın dediği de gayri makul değil aklında olsun ve uzun vadede sizin işinize çok yarar, siz büyürsünüz, büyürken de o iş sizin önünüze kalkan olur, kanımca.

Ramazan ALDOĞAN : Nasıl?

Şevket GÖKŞAN : Siz, orantılı büyürken o şeylerin varlığı da sizin önünüze kalkan olur. Yani o büyümeniz göz önüne çıkmaz. Tamam?

Ramazan ALDOĞAN : Hı, anladım. Vallahi bilmiyorum, biraz düşündürüyor, düşündürmüyor değil yani.

Şevket GÖKŞAN : Ne düşünüyorsun ya, ne düşüncesi çekindiğin ne?

Ramazan ALDOĞAN : Çekindiğim mi?

Şevket GÖKŞAN : He.

Ramazan ALDOĞAN : Ya, kalp kayması olur mu?

Şevket GÖKŞAN : Nasıl?

Ramazan ALDOĞAN : Yani kalp kayması, yani şimdi yemekler bir yenecek diyebilir anladın mı?

Şevket GÖKŞAN : Ramazan hocam iyi misin?

Ramazan ALDOĞAN : Nasıl?

Şevket GÖKŞAN : Yani o aşılabilir bence, şöyle aşılabilir.

Ramazan ALDOĞAN : Yok, yemeklerde ayrı olabilir de şey ciheti, öbür tarafta hem okulda okuyacak, hem şey okuyacak, bu tarafta da sadece şey.

Şevket GÖKŞAN : Senin elemanların, ya hoş orası onun gibi olacak değil, senin elamanların sürekli onların içerisinde olacak hali yok, dışarı çıkacak halleri de gerekirse bir apartmanda öyle bir sistem uygularsın ki, birbirleriyle irtibatı olmaz ya, girişini ayırırsın gerekirse, yani sen öyle bir şey yapsan hanği engel olabilir ya. Bu çok gayri makul bir şey, sen adama maslahatın böyle olduğunu vurgularsın, yollarını ayırırsın, biri aynadan biri Konya’dan olur ne fark eder yani, dediğimi anladın mı?

Ramazan ALDOĞAN : Anladım.

Şevket GÖKŞAN : İki kat mı vereceksin, üçüncü katın merdivenini dışardan uygun merdiven verirsin, hiç giriş çıkışlar alakalı olmaz, sadece yemek saatlerinde bir tane adam indirir çıkartırsın, gerisinde bir şey yok yani, adam da yani adamın söylediği makul, trilyonlarca para dökmüş oraya, kalkıp bu trilyonları al bu hepa mensur olsun diyemez yani, orda yatsın diyemez yani,

Ramazan ALDOĞAN : İllaki.

Şevket GÖKŞAN : İllaki de o zaman adamın dediği makul o zaman. Kalp kayması noktası da oda yani, size bağlı, işin çılgını çıkartırsanız olabilir, güzel bir disiplinle olursa Allah’ın izni ile, yani bir şeyi lehte tutmak ve aleyhine çevirmek insanın kendi elinde yani.

Ramazan ALDOĞAN : Yani görüşeyim mi? Patronla hiç görüşmedim yani,

Şevket GÖKŞAN : Ben karışmam kardeş.

Ramazan ALDOĞAN : Ne der görüşsem?

Şevket GÖKŞAN : Nasıl?

Ramazan ALDOĞAN : Görüşsem ne der acaba

Şevket GÖKŞAN : Enin için erken sen şu anda talebelerin dersleri uğraş biraz durumlarını düzelt, biraz daha şey et, rabbim çıkartır karşına, ihtiyacınız olursa rabbim onu çıkartır. Başka?

Ramazan ALDOĞAN : Bilmiyorum.

Şevket GÖKŞAN : Tamam sor ben sana cevap vereyim işte.

Ramazan ALDOĞAN : Ne olur ne gider bilmiyorum da biraz düşündürüyor.

Şevket GÖKŞAN : Ney düşündürüyor sorup soramamak mı?

Ramazan ALDOĞAN : Ya, işte kabul etsek ne der, kabule etmesek ne der, yarın birgün.

Şevket GÖKŞAN : Ya güzel abim, hepsini söylemek zorun damısın?





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Ramazan ALDOĞAN : Zorunda değilsin illaki ama, netice de bazı şeyler de karşı olduğunu, bildiğin halde şey yaptırmaz sıkıntı olur mu? Bilmiyorum ki?

Şevket GÖKŞAN : Bir daha söyler misin?

Ramazan ALDOĞAN : Sıkıntı olur mu olmaz mı ilerde bilmiyorum ki? Ha şunuda aslında şey yapabiliriz hafızlık olarak şey yapabiliriz. Birde şunu söylüyor bunlar diyor yani sürekli okula gidip gemleyecek diyor. Dışdan olanlar, açıköğretim olanlar, anladın? Yani şey değil sürekli okulda olan değil yani. Sadece Cumartesi Pazar açıköğretim olanlar anladın mı?

Şevket GÖKŞAN : Anladım. Yani meselenin ciheti açısından böyle bir masanın üzerine koyup, parça hale getirilerek değerlendirilmesi lazım, öyle karar verilmesi lazım. Ama benim acizane bir kusurum var, elime geçen her ortamı, her şartı, lehte kullanmanın yollarına bakarım,

Ramazan ALDOĞAN : Anladım. Çıkıyor çıkmıyor değil böyle, mesela bir tane de 6000-7000 m² kare bir yer, o sırf yer yapılsın diye veriyor.

Şevket GÖKŞAN : Gelsin birde bize verseler Erzurum’da yer veren kimse yok.

Ramazan ALDOĞAN : Ama işte o uzak, bu biraz daha içte de, buda gerçi çok içte değil ama biraz içte. Şu anda bizim bulunduğumuz yerden içte. Anladın?

Şevket GÖKŞAN : Anlıyorum.

Ramazan ALDOĞAN : Ne olur bilmiyorum vallahi. Yani hatta bu kendisi şunu yapıyor biliyor musun? Merkezde yani tam merkez de göbekte diyebilirim Konya’nın, şu anda 600 m² karesini almış, diğer taraflarda 50-100 m parça parça, böyle arsaları, 1200-1300 m² olacak herhalde bildiğim kadarı ile, oraya sıfıra sıfır, bir bina yapacak yani, büyük bir bina yapıyor yani, anladın? Okul talebelerine yönelik, diyor bunun altına dükkan yapacam diyor, sırf buranın diyor senelik geliri bize diyor, 150-200 milyar olacak diyor, anladın? Yani diyor biz hiçbir yerden bir şey alamasak diyor, hem orayı, hem burayı şey olarak diyor, mali olarak diyor burası geçindirecek diyor.

Şevket GÖKŞAN : Hayırlısı ile, sizin Konya’da imkanlar geniş.

Ramazan ALDOĞAN : Yani zaten bu adamın Ramazan’da topladığı, herhalde öyle zannediyorum ki 1 trilyonu geçer yani.

Şevket GÖKŞAN : Kime topluyor?

Ramazan ALDOĞAN : İşte kendi vakfına topluyor.

Şevket GÖKŞAN : Vakfı var adamın yani.

Ramazan ALDOĞAN : Vakfı var adamın tabi canım.

Şevket GÖKŞAN : Kime bağlı, nereye bağlı.

Ramazan ALDOĞAN : Yani hiçbir yere bağlı değil, bizim cemaatı seven, Efendi hazretleri ile görüşmüş birisi, yaşlı, kaç yaşında 76 yaşında, ama dinç ha.

Şevket GÖKŞAN : Sen İstanbul’da zengin arıyon, Konya’yı haletlin İstanbul’dan zengin arıyon. Ben Konya’ya gelim de sen gör.

Ramazan ALDOĞAN : Ama yanda şimdi vakıf başkanı olarak şey var, Avukat var.

Şevket GÖKŞAN : İster Avukat olsun, İster Savcı fark etmez diyorum, Rabbim hayırlısını nasip etsin inşallah.

Ramazan ALDOĞAN : Amin, yani biraz düşündürüyor, düşündürmüyor değil de.

Şevket GÖKŞAN : Biz sizi bizden çok daha iyi biliyoruz, tanıyoruz ve düşünüyoruz, ben olsam beklemem. Olabilir derim yani hizmetler biraz daha hızlanmış olur, ben olsam, ama senin takıldığın yerler vardır bir şeyde deyemem,

Ramazan ALDOĞAN : Yani takıldığım yerler işte ne olur ne gider onu bilemem.

Şevket GÖKŞAN : Bak olumsuz şartlar oluştuğunda gereken neyse gerekli şekilde ulaştırılır.

Ramazan ALDOĞAN : Anladım.

Şevket GÖKŞAN : Peki bir şey diyor musun?

Ramazan ALDOĞAN : Oldu inşallah görüşürüz.

Şevket GÖKŞAN : Allah’a emanet ol görüşürüz.









'ÖĞRENCİNİN KALACAĞI YER İLE HALK ARASINA MESAFE KOYUN'







İLETİŞİM TESPİT TUTANAĞI





Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin Erzincan Sulh Ceza Mahkemesinin 11 KASIM 2008 Gün Ve 2008/786 Müt. sayılı iletişimin tespiti, dinlenmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması kararının uygulanması sonucunda, Murat YILDIRIM adına kayıtlı, Şevket GÖKŞAN adlı kişinin kullandığı 0 5... numaralı TELEKOM hattının 12 KASIM 2008 – 12 ARALIK 2008 tarihleri arasında yapılan dinlenmesi esnasında aşağıdaki suç unsuru taşıyan konuşma/konuşmalar tespit edilmiştir.





Kayıt Sıra No : (52) 363782233 ID

Tarih, Saat Süre : 30.11.2008/ 18:10:54/ 00:05:28

Arayan veya Aranan Kişi : Kadir Naci KÖKTAŞ /Murat YILDIRIM (Şevket GÖKŞAN)

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :

Şevket GÖKŞAN : Buyurun

Kadir N. KÖKTAŞ : Selamünaleyküm hocam

Şevket GÖKŞAN : Aleykümselam abi

Kadir N. KÖKTAŞ : Hocam ben Nacı kemahtan Naci Köktaş

Şevket GÖKŞAN : Naci nasılsın

Kadir N. KÖKTAŞ : Allah razı olsun siz nasılsınız

Şevket GÖKŞAN : Teşekkür ederim hamdolsun ne var ne yok

Kadir N. KÖKTAŞ : İyidir elamdurullah bi arıyayım dedim sesinizi özledim duymadık

Şevket GÖKŞAN : Allah razı olsun sesinizi duymak ne güzel ya ne var ne yok nasıl gidiyor. İşler güçler

İyidir inşallah

Kadir N. KÖKTAŞ : Hocam elamdurullah Cuma akşamları burada kemahta lisede Perşembe akşamları

Yalnız iki hafta da bir olarak bir köyde kere diye isimli köyde burada en büyük

Köylerden biri orda sohbetlerimiz devam ediyor.

Şevket GÖKŞAN : Elamdurullah

Kadir N. KÖKTAŞ : Merkez camisinde namazlarımızı cemaatle kılıyoruz

Şevket GÖKŞAN : Elamdurullah

Kadir N. KÖKTAŞ : Hocam hanımda başladı sohbetlere bizimki her gittiğimiz yerde sohbetlere devam

Ediyor. Ben ettiğim zaman aynı anda oda bayanlara sohbet ediyor.

Şevket GÖKŞAN : Yani yarınları düşünerek takip ederseniz (… anlaşılmadı ) Şuan itibariyle olmayabilir

Ama yarın orada olacak olması ihtimal büyüüüüük hizmetler düşünerek

Kadir N. KÖKTAŞ : İnşallah

Şevket GÖKŞAN : Onları ekersek vaktı geldiğinde doğum olacak

Kadir N. KÖKTAŞ : Hocam bir kurs yeri açtık

Şevket GÖKŞAN : Evet

Kadir N. KÖKTAŞ : İki yere gücümüz yetmedi, vakıf yeri olarak bir dükkan tipi kuranı kerim dersi halkın

Alması için bir vakıf yeri düşündük ama yapamadık. Burada imkanlar kısıtlı olduğu

İçin bir daire verdiler belediye başkanı ile görüştüm. Daire verdi.

Şevket GÖKŞAN : Evet

Kadir N. KÖKTAŞ : Geniş çok güzel bir daire tam bir kursluk daire hem orasını erkek yatılı kursu hem de

Sohbetleri oraya almak için sonra kuran dersi almak için isteyenler oraya gelmek

İçin öyle bir yer düzenledik. Boyasını vesaire yaptık. Perdelerini halılarını aldık,

keçe geldiği zaman halifilesleri serip sohbetleri oraya alacağız, bide

Şevket GÖKŞAN : Şunu öneriyorum;

Kadir N. KÖKTAŞ : Buyurun hocam

Şevket GÖKŞAN : Şunu yapabilirseniz hoş olur ; Özellikle öğrencinin kalacağı yer ile halkın kalacağı

Yer arasında bir mesafe olmalı yanı mesafe derken bir bölme olmalı bir bölme ile

Kapatabilirsin. Halk öğrenci bir arada oldu mu bir, öğrencinin mihengi bozulur

Öğrencide bir düzen olmaz. İki , halk bir müddet sonra şimdi bu öğrenci hatası olur

Kusuru olur, yanlışı olur, arazıları olur, hatasını anlamaz.

Kadir N. KÖKTAŞ : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Anlatabildim mi Halk bunu anlamaz bu sefer aleyhe döner. Şimdi diyelim ki yer

büyükse

Kadir N. KÖKTAŞ : Evet

Şevket GÖKŞAN : Herhangi bir girişte bir bölümünü hatta orayı dernek merkezi olarakta açabilirsin.

Kadir N. KÖKTAŞ : Evet hocam orayı vakfın bir şubesi olarakta biz düzenledik Medine vakfı

Şevket GÖKŞAN : O şekilde de olabilir. Vakfın bir şubesi de olabilir

Kadir N. KÖKTAŞ : Evet hocam

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Şevket GÖKŞAN : O şekilde de olabilir.

Kadir N. KÖKTAŞ : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : Diğer bölümü de Halk ile şey iç içe olmamalı yani

Kadir N. KÖKTAŞ : Evet

Şevket GÖKŞAN : Anlatabiliyor muyum ?

Kadir N. KÖKTAŞ : Yani onu o kursta da yapabiliriz değil mi hocam mesela talebeler mescid olarak

Düzenlediğimiz yeri dersler için ayarlarsak vakti de ona göre ayarlasak talebeler

Derslerinde meşgul olsalar olur değil mi hocam

Şevket GÖKŞAN : Tabiî ki olur ama talebeyi halk geldiği zaman halk ile talebe iç içe olmamalı

Kadir N. KÖKTAŞ : Tamam hocam bunu dikkat ederim inşallah hocam

Şevket GÖKŞAN : Ona dikkat ederseniz memnun oluruz inşallah tamam

Kadir N. KÖKTAŞ : Hocam bir şey daha danışacaktım size; ben şimdi böyle bir şey düşündüm. Bunu

Size İstanbul’da söylecektim. Fırsat olmadı müsait olmadınız. Söyleyemedim.

Mustafa hocam bana demişti ki, Mustafa EKİNCİ’nin hocanın talebesiyim.

Şevket GÖKŞAN : Evet

Kadir N. KÖKTAŞ : Demişti ki ; Sana destek oluruz, sana istersen grub gönderebilirim hocasıyla beraber

Bende şöyle düşünmüştüm.

Şevket GÖKŞAN : He he

Kadir N. KÖKTAŞ : Grub Mustafa hocam gönderse hem giyimiyle hem kuşamıyla tam bir temsil etseler

Hem temel oluşturup, onlara yandan kemahtan köylerden erzincandan talebeler

Talebeler eklense

Şevket GÖKŞAN : Çok ideal olur çok hoş olur Hocasıyla gönderse hele hele

Kadir N. KÖKTAŞ : Bekar hocasıyla beraber

Şevket GÖKŞAN : Bekar hocasıyla beraber ama siz buna dikkat edin, hocalarla hanım diyelim orda

Bekar gelen hoca statüsündeki arkadaşlarla şeyle arasındaki diyalog konusuna

dikkat edin

Kadir N. KÖKTAŞ : Evet hocam

Şevket GÖKŞAN : hiçbir şekilde diyalog kurmayacak.

Kadir N. KÖKTAŞ : Tamam hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : Evliligin hemen düşünme kesinlikle

Kadir N. KÖKTAŞ : Tamam hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : En azından askerliğini bitirmiş olsa bile iki yıl önce evliliği düşünmeyin, Allahın

İzniyle iyi olur inşallah

Kadir N. KÖKTAŞ : Tamam hocam inşallah

Şevket GÖKŞAN : rabbim yardımcınız olsun

Kadir N. KÖKTAŞ : Allah razı olsun hocam

Şevket GÖKŞAN : Selamünaleyküm

Kadir N. KÖKTAŞ : Aleykümselam

















CEMAATİN MİT'İN SOKAĞINDAKİ ADRESİ











Arayan veya Aranan Kişi : Sadettin SAVAR(Nurettin isimli şahıs konuşuyor) / Adem SAYAR

Konuşma Dili : Türkçe

Konuşma İçeriği :









Adem SAYAR : Efendim Nurettin abi

Nurettin : Selamün aleyküm

Adem SAYAR : Aleyküm selam

Nurettin : Bayramın mübarek olsun Adem

Adem SAYAR : Sizin de bayramınız mübarek olsun,

Nurettin : Sağol Allah razı olsun, deriyi nereye bırakalım

Adem SAYAR : Deriyi mi?

Nurettin : Heee

Adem SAYAR : Bu yeni mahalledeki kursumuza oraya götürüyoruz da, nerede atölyede mi deri

Nurettin : Yok şu anda çarşıya çıkıyoruz dört yola doğru gidiyoruz

Adem SAYAR : Bu yeni mahalledeki yerimizi biliyor musun, şey biliyordur yanında mı?

Nurettin : Zehra mı?

Adem SAYAR : Zehra

Nurettin : Oda pek bilmiyor galiba, bilimisin sen?(Zehra ile konuştu)

Adem SAYAR : Mit’ in sokağında Mit’in

Nurettin : Erkek kursunu mu?

Adem SAYAR : He he erkek kursu

Nurettin : Tamam biliyormuş herhalde

Adem SAYAR : He he

Nurettin : Oraya mı bırakalım?

Adem SAYAR : He he oraya oraya biriktiriyorlar

Nurettin : Var mı orada alacak var mı?

Adem SAYAR : Var var orada var muhattab olacağınız adamlar var

Nurettin : Tamam oldu görüşürüz

Adem SAYAR : Peki, Selamün aleyküm hayırlı bayramlar





