'Çocuklar geçene kadar duralım!'



T24 - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde KCK operasyonlarını protesto edenlerle polis arasındaki taşlı-gaz bombalı çatışmaya okul dağılışı sırasında ara verildi. Yakındaki okuldan çıkan çocukların yoldan karşıya geçebilmesi için gaz bombası atmayı kesen polisin "ara verme" çağrısına, protestocular da uydu.











Hakkari'nin Yüksekova İlçesi'nde KCK/TM operasyonları ve tutuklama kararlarını protesto eden göstericiler barikat kurup, ateş yakarak polisi taşladı. Polis de göstericilere basınçlı su ve gözyaşartıcı bombayla karşılık verdi. Okullarda çıkan ve olayların arasında kalan öğrenciler zor durumda kaldı.



Cengiz Topel Caddesi üzerinde bulunan Cezaevi Kavşağı'nda toplanan yaklaşık 500 kişilik grup, burada barikatla yolu kapattı. Polis, ateş yakan gruba dağılmaları için uyarıda bulundu. Polisin uyarılarına, göstericiler taş ve molotof atarak karşılık verdi. Polisin de basınçlı su ve gözyaşartıcı kullanarak müdahale etmesi sonucu gruplar sokak arasına dağıldı. Sokak arasında olaylar devam ederken 2 kişi gözaltına alındı.



Olaylar sırasında okullarından çıkan öğrenciler polis ile göstericiler arasında kalınca kaçışarak uzaklaşmaya çalıştı.



Polis ekipleri de göstericilere yönelik, "Bırakın çocuklar geçsin, ondan sonra" diye anons yaptı. Öğrencilerin geçişi sırasında biraz durulan olaylar tekrar devam etti.





Kepenkler indirildi





KCK/TM gözaltılarını protesto için eylem yapılırken ilçede esnaf da kepenk kapattı. Sabah saatlerinde itibaren esnaf işyerini açmazken sadece eczane ve fırınların açık olduğu görüldü. İlçede gergin bekleyiş ve olaylar devam ediyor.









