Çocuklar en çok hakaret ve tehdit suçunu işliyor

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ Barosu Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Bilge Sarıtaş Ercan, çocukların en çok tehdit ve hakaret suçunu işlediklerini ifade etti.

Son dönemlerde çocukların karıştığı ve maruz kaldığı olaylarla ilgili çocukların bilinçlendirilmesi amacıyla Kayseri Barosu Çocuk Hakları Komisyonu tarafından \'Çocukları Adliyede Görmek İstemiyoruz\' projesi başlatıldı. Çocuk Hakları Komisyon Başkanı Bilge Sarıtaş Ercan ve komisyon üyeleri, okullara giderek öğrencilere çocukların en çok sürüklendiği suçlar ile mağduru oldukları suçları inceleyerek bilgi veriyor. Komisyon Başkanı Avukat Bilge Sarıtaş Ercan, suçlar ve bu suçların yaptırımlarıyla ilgili bilgi verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

\"Hazırladığımız proje kapsamında öğrencilere en çok karşılaştıkları ve maruz kaldıkları kasten yaralama, hakaret, tehdit, hırsızlık ile uyuşturucu ve cinsel istismar suçları ile bu suçların yaptırımları hakkında bilgiler paylaşıyoruz. Özellikle çocukların uyuşturucu pazarı olmamaları ve cinsel istismara maruz kalmaları durumunda nasıl hareket edecekleri konusunda bilgi veriyoruz. Bu proje kapsamında Hacılar, Talas, Melikgazi, Kocasinan ve İncesu ilçelerinde toplam 25 okul belirledik. 6 okulu ziyaret ederek öğrencileri yaptığımız sunumlarla bilgilendirdik.\"

Çocukların en çok tehdit ve hakaret suçlarını işlediklerine dikkat çeken Avukat Ercan, \"Özellikle sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla öğrenciler yaşadıkları sorunları sosyal medya üzerinden birbirlerini tehdit ve hakaret ederek çözmeye çalışıyor. Paylaşımı silince sorumlu olmayız sanıyorlar, ama geçmişe dönük kayıtlar çıkarılabiliyor\" dedi.

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