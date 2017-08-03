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Çocuklar Duymasın hakkında 'FETÖ' soruşturması

Dizide "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli bir kitap tepki çekmişti

03 Ağustos 2017 12:14

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Kanal D’de yayınlanan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide kitaplıkta 'FETÖ'nün faaliyetlerini dünyaya tanıttığı "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitabın izleyicilere gösterilmesinin ardından harekete geçerek soruşturma başlattı.

Akşam gazetesinin haberine göre; İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri savcılık talimatıyla dizinin o bölümünü incelemeye aldı. Çocuklar Duymasın adlı dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde, ‘Haluk’ karakterini canlandıran Tamer Karadağlı ile ‘Meltem’ karakterini canlandıran Pınar Altuğ’un yer aldığı sahnede, arka fonda bulunan kütüphanede "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitap görüntülendi. "Barış Köprüleri; Dünyaya Açılan Türk Okulları" isimli kitap FETÖ'nün dünyaya tanıtılmasında kullanılıyor.

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