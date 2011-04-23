Çocuklar da Başbakan'a 'çılgın proje'yi sordu

T24 - Makamında çocukları kabul eden Başbakan Erdoğan'a ilginç sorular soruldu. Çocuklardan biri sır gibi saklanan 'çılgın proje'yi sordu. Başbakan 'en iyi futbolcu kim' sorusunu da cevapsız bırakmadı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Başbakan Tayyip Erdoğan makamında çocukları kabul etti.

Bu yılın çocuk başbakanı Hacı Mustafa Tarman İlköğretim Okulu Öğrencisi Umut Bayraktar'dı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bayraktar, "Seçimlerde hedefiniz nedir, başarısız olursanız koltuğu bırakacak mısınız?" sorusunu, "Halkımıza güveniyoruz. Seçimlerden iyi bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz. Bekleyelim görelim" şeklinde yanıtladı.

"Muhalefet liderlerine mesajınız var mı?" sorusuna ise "Şu anda böyle bir mesaj yok. Tüm liderlerin bayramlarını kutluyorum" yanıtını verdi.

Gazeteciler Erdoğan'a soru sormak isteyince Başbakan Erdoğan "Başbakan'ın yanında bana soru sormak hadde tecavüz olmaz mı?" dedi.

Çocukların sorularını yanıtlayan Erdoğan, "En iyi futbolcu kim?" sorusuna "Bazılarını gücendirmez mi?. Forvette şu anda en çok golü kim attı? Alex önde değil mi. O zaman Alex" şeklinde yanıt verdi.

Çocuklardan biri sır gibi saklanan 'çılgın proje'yi sordu. "Sizin bir çılgın projeniz varmış. onu açıklar mısınız?" sorusunu Erdoğan "Çarşamba İstanbul'da animasyonlarla, resimlerle bu projeyi açıklayacağız. Bu İstanbul projesi" diye yanıtladı.



'EXPO için söz mü verdi?'

Bu arada Erdoğan'la Bayraktar arasında gülüşmelere neden olan bir EXPO diyaloğu yaşandı.

Bayraktar: Sayın valimle önceden 2020 EXPO dolayısıyla tanışmıştık. Görüşmede bulunmuştuk.

Erdoğan: (Gülerek) Sayın Başbakan'ım, EXPO için söz mü verdi?

Bayraktar: Siz tercihinizi İzmir'den yana kullandınız ama biz Ankara'yı destekliyorduk. Bakalım kararlarınızda bir değişiklik yaratacak mı? Biz sayın valimle Ankara'yı destekliyoruz.



