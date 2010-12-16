-ÇOCUKLAR CEM UZAN'A VERİLMEDİ ANKARA (A.A) - 16.12.2010 - Cem Uzan'ın Avukatı Ferhat Ünalan, Uzan'ın çocuklarının velayetiyle ilgili, Türkiye'nin uluslararası sözleşmelerle taahhüt altına girdiği yükümlülüklerini yerine getirmediğini savundu. Ünalan, yaptığı yazılı açıklamada, "Cem Uzan'ın çocuklarını rehin tutan ve rehin tutulmasına göz yumanlar ile ilgili her türlü hakkını sonuna kadar kullanacağını" belirtti. Avukat Ünalan, şunları kaydetti: "Müvekkil Cem Uzan'ın küçük çocuklarının kaçırılması üzerine Türkiye Cumhuriyeti'nin de taraf olduğu Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukuki Veçhelerine Dair Lahey Sözleşmesi uyarınca yasal prosedür Fransız makamlarının talebi doğrultusunda başlatılmış ancak Türkiye Cumhuriyeti imzalamış olduğu uluslararası sözleşmelerle taahhüt altına girdiği yükümlülüklerini yerine getirmemiş ve çocuklar iade edilmemiştir. Müvekkil Cem Uzan'ın çocuklarının kaçırılması ile ilgili olarak, kaçıran kişiler ile birlikte bu kaçırmaya göz yuman, sessiz kalan ve kaçırmaya yardım eden tüm resmi ve özel gerçek ve tüzel kişiler ile bunların organları aleyhinde tüm uluslararası hukuk platformlarında gerekenler sonuna kadar yapılacaktır."