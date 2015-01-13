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Çocuklar çamur içindeki kamplarda çorba kuyruğunda

Sınıra yakın bölgelerde kurulan mülteci kamplarındaki Suriyeliler zor koşullarda yaşamaya çalışıyor

13 Ocak 2015 20:31

Kar ve yağmur nedeniyle adeta bataklığa dönen mülteci kamplarında bir tas sıcak çorba alabilmek için çamurda yalın ayak bekleyen çocukların durumu yürek burkuyor. 

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, İHH Suriye Çalışmaları Hatay Ofisi Basın Danışmanı Burak Karacaoğlu, soğuk kış günlerinde Türkiye sınırına yakın bölgedeki derme çatma çadırlarda hayata tutunan Suriyelilerin yemek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Suriye çalışmalarına devam ettiklerini söyleyen Karacaoğlu, “Atme’de bulunan kamp bölgesindeki Suriyeli kardeşlerimize iki ay boyunca hergün sıcak çorba ikram edeceğiz” dedi.

Kar ve yağmur nedeniyle adeta bataklığa dönen çadırların bulunduğu alanda kış dolayısıyla dağıtılmaya başlanan bir tas sıcak çorba alabilmek için çamurda yalın ayak bekleyen çocukların durumu ise yürek burkuyor.

Çorba alan çocuklar, çamurlu yollardan çadırlarının yolunu tutuyor.

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