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Spor

Çocuklar artık biletsiz Nou Camp'a giremeyecek

Katalan kulübünden yapılan açıklamada; talihsiz bir kazanın önüne geçebilmek adına bu tip bir güvenlik tedbiri alınmak zorunda kalındığı belirtildi

17 Ekim 2013 14:23


Barcelona Kulübü, Nou Camp'a gelen küçük taraftarlar için de artık bilet kesileceğini duyurdu. Yapılan açıklamada bunun bir güvenlik tedbiri olduğunun altı çizildi.

Barcelona, yıllardan beri küçük taraftarları için hoş gördüğü bir uygulamaya son verme kararı aldı.

NTVspor'da yer alan habere göre, Kulüpten yapılan açıklamada 7 yaşından küçük çocukların bundan böyle stada biletsiz giremeyecekleri belirtildi.

Şimdiye dek aileleriyle maça gelen 7 yaşından küçük çocuklar, Barcelona karşılaşmalarını ücretsiz bir şekilde izleyebiliyordu. Ancak Nou Camp'ta oynanan birçok maça yaklaşık 10 bin civarında çocuğun gelmesi nedeniyle izdiham oluştuğunu ve bunun güvenlik zaafiyeti doğurduğunu düşünen Barcelona yönetimi bu uygulamaya son verdi.

Katalan kulübünden yapılan açıklamada; çocuklarını maça getirmek isteyen ailelerin artık bilet alması gerektiğinin altı çizilirken, talihsiz bir kazanın önüne geçebilmek adına bu tip bir güvenlik tedbiri alınmak zorunda kalındığı belirtildi.

Hafta sonunda Getafe deplasmanına çıkacak Barcelona, Nou Camp'taki ilk maçını Real Madrid ile El Clasico'da oynayacak.

 

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