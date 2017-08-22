Çocuklar antik eserlerin kopyalarını kille yaptı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi Kemer Köyü\'nde 2700 yıllık geçmişe sahip Parion Antik kentinde, demir çelik fabrikası İçdaş\'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 9- 15 yaşlarındaki çocuklar, kil ile seramikten o dönemde kullanılan kap, kacak, çömlek gibi eşyaların kopyalarını yaptı.

Çanakkale\'deki Troia, Assos, Parion ve Apollon Smintheion Tapınağı gibi arkeolojik alandaki kazıların ana sponsoru olan demir çelik fabrikası İçdaş, arkeolojiye olan katkısı 2014 yılından bu yana sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleriyle perçinleşiyor. İçdaş tarafından bu yıl ilk defa hayata geçirilen İçdaş Antik Dönem Seramik ve Çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşları 9- 15 arasında değişen 12 çocuk, seramik yapmaları için 2700 yıllık geçmişe sahip Parion Antik kentine getirildi. Çocukları antik kentte Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arkeoloji Bölümü, Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş ve kazı ekibi karşıladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, çocuklara antik kent ve kazı çalışmaları sırasında o dönemde ortaya çıkarılan kap ve çömlek gibi eserler hakkında bilgi verdi. Daha sonra kazı heyeti ekibi ile çocuklar, antik kentin agora bölümüne geçti. Çocuklar, arkeologlar eşliğinde kil topladı. Toplanan kil kazı evinde elekten geçirdikten sonra suyla karıştırılıp çamur haline getirildi. Bu işlemin ardından çocuklar ve Kazı Başkanı Vedat Keleş, kazı ekibi ile antik kentin Odeion bölümüne geçti. Alanda kurulan \'çömlekçi çarkı\' ile öğrencilere kazılarda ortaya çıkarılan kap, kacak, çömlek ve çanak gibi eserlerin kopyalarının yapımı gösterildi. \'Çömlekçi çarkının\' başına geçen çocukların kilden yaptıkları seramik malzemelerin kopyaları bu işlemin tamamlanmasının ardından kazı evinde fırında pişirme yöntemi ile kullanıma hazır hale getirildi. Seramik eserlerin kopyaları anı olarak öğrencilere hediye edildi.

AMAÇ GENÇ NESİLLERDE FARKINDALIK SAĞLAMAK

Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, kazıların 2005 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın izinleriyle kendisi tarafından devam ettirildiğini söyledi. 2008 yılından bu yana kazılara bölgenin ve ülkenin sanayi kuruluşlarından İçdaş\'ın ana sponsorluk yaptığını belirten Prof. Dr. Vedat Keleş şunları kaydetti:

\"Bu sene 12\'nci yılımız. Son 5 yıldır sponsorumuz İçdaş\'la beraber \'küçük arkeologlar\' projesi yürütüyoruz. Bundaki amaç, genç nesillere bu topraklardaki geçmiş kültürleri tanıtmak ve bir farkındalık yaratmak. Dolayısıyla bunda da 5 yıldır bir başarı sağladık. Bu yıl da sponsorumuzun destekleriyle gençlerimizi buraya getirerek, seramik yaptıracağız. Seramiğin antik çağdaki yapılış aşamalarını gösterdikten sonra, kilin çıkarılması, hangi işlemlerden geçtiği ve çarkta kullanım eşyasına dönüştürme aşamalarını göstereceğiz. Biz buna çok önem veriyoruz. Özellikle bu bölgede, Anadolu\'da yapılan arkeolojik kazıların amaçlarından birİ de genç nesillere bunlara öğretmek. Bunu yapabilirsek, bundan sonraki nesillerimizde, kuşaklarımızda, Anadolu\'daki ve bölgedeki kültürün yada kültürlerin farkına vararak, bunları koruma noktasında bilinç oluşacak.\"

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