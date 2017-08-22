T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çocuklar antik eserlerin kopyalarını kille yaptı

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE'nin Biga İlçesi Kemer Köyü'nde 2700 yıllık geçmişe sahip Parion Antik kentinde, demir çelik fabrikası İçdaş'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 9- 15 yaşlarındaki çocuklar, kil ile seramikten o dönemde k

22 Ağustos 2017 12:13

Mustafa SUİÇMEZ / ÇANAKKALE, (DHA) - ÇANAKKALE\'nin Biga İlçesi Kemer Köyü\'nde 2700 yıllık geçmişe sahip Parion Antik kentinde, demir çelik fabrikası İçdaş\'ın sosyal sorumluluk projesi kapsamında, 9- 15 yaşlarındaki çocuklar, kil ile seramikten o dönemde kullanılan kap, kacak, çömlek gibi eşyaların kopyalarını yaptı.
Çanakkale\'deki Troia, Assos, Parion ve Apollon Smintheion Tapınağı gibi arkeolojik alandaki kazıların ana sponsoru olan demir çelik fabrikası İçdaş, arkeolojiye olan katkısı 2014 yılından bu yana sürdürdüğü sosyal sorumluluk projeleriyle perçinleşiyor. İçdaş tarafından bu yıl ilk defa hayata geçirilen İçdaş Antik Dönem Seramik ve Çocuk sosyal sorumluluk projesi kapsamında yaşları 9- 15 arasında değişen 12 çocuk, seramik yapmaları için 2700 yıllık geçmişe sahip Parion Antik kentine getirildi. Çocukları antik kentte Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Arkeoloji Bölümü, Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş ve kazı ekibi karşıladı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, çocuklara antik kent ve kazı çalışmaları sırasında o dönemde ortaya çıkarılan kap ve çömlek gibi eserler hakkında bilgi verdi. Daha sonra kazı heyeti ekibi ile çocuklar, antik kentin agora bölümüne geçti. Çocuklar, arkeologlar eşliğinde kil topladı. Toplanan kil kazı evinde elekten geçirdikten sonra suyla karıştırılıp çamur haline getirildi. Bu işlemin ardından çocuklar ve Kazı Başkanı Vedat Keleş, kazı ekibi ile antik kentin Odeion bölümüne geçti. Alanda kurulan \'çömlekçi çarkı\' ile öğrencilere kazılarda ortaya çıkarılan kap, kacak, çömlek ve çanak gibi eserlerin kopyalarının yapımı gösterildi. \'Çömlekçi çarkının\' başına geçen çocukların kilden yaptıkları seramik malzemelerin kopyaları bu işlemin tamamlanmasının ardından kazı evinde fırında pişirme yöntemi ile kullanıma hazır hale getirildi. Seramik eserlerin kopyaları anı olarak öğrencilere hediye edildi.
AMAÇ GENÇ NESİLLERDE FARKINDALIK SAĞLAMAK
Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Vedat Keleş, kazıların 2005 yılından bu yana Kültür ve Turizm Bakanlığı\'nın izinleriyle kendisi tarafından devam ettirildiğini söyledi. 2008 yılından bu yana kazılara bölgenin ve ülkenin sanayi kuruluşlarından İçdaş\'ın ana sponsorluk yaptığını belirten Prof. Dr. Vedat Keleş şunları kaydetti:
\"Bu sene 12\'nci yılımız. Son 5 yıldır sponsorumuz İçdaş\'la beraber \'küçük arkeologlar\' projesi yürütüyoruz. Bundaki amaç, genç nesillere bu topraklardaki geçmiş kültürleri tanıtmak ve bir farkındalık yaratmak. Dolayısıyla bunda da 5 yıldır bir başarı sağladık. Bu yıl da sponsorumuzun destekleriyle  gençlerimizi buraya getirerek, seramik yaptıracağız. Seramiğin antik çağdaki yapılış aşamalarını gösterdikten sonra, kilin çıkarılması, hangi işlemlerden geçtiği ve çarkta kullanım eşyasına dönüştürme aşamalarını göstereceğiz. Biz buna çok önem veriyoruz. Özellikle bu bölgede, Anadolu\'da yapılan arkeolojik kazıların amaçlarından birİ de genç nesillere bunlara öğretmek. Bunu yapabilirsek, bundan sonraki nesillerimizde, kuşaklarımızda, Anadolu\'daki ve bölgedeki kültürün yada kültürlerin farkına vararak, bunları koruma noktasında bilinç oluşacak.\" 
FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Mustafa SUİÇMEZDHABigaKemer KöyüParion AntikTroia Assos ParionApollon Smintheion TapınağıAntik Dönem SeramikSamsun Ondokuz MayısOMÜ Arkeoloji Bölümü Parion Antik Kenti Kazı Başkanı Prof Dr Vedat KeleşKazı Başkanı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"TOBB 8 yıldır AKP'nin kuruluşu gibi, TÜSİAD'ın sessizlik lüksü yok"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Sokağa sorduk; en son ne zaman sarıldınız, kime sarılmak isterdiniz,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sosyal medya ünlülerine 'seks karşılığı para teklif ediliyor'...

Eski MİT mensubu Enver Altaylı'nın bilgisayarından İlker Bağbuğ hakkında Gülen'e...

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

El konulan Şehir Üniversitesi'ni kuran Bilim ve Sanat Vakfı'na kayyım...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24