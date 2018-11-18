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Çocukarıyla birlikte eylem yaptılar

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN'da, tazminatlarını almadan işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, çocuklarını yanlarına alarak eylem yaptı

18 Kasım 2018 20:42

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA) - SAMSUN\'da, tazminatlarını almadan işten çıkarıldıklarını öne süren işçiler, çocuklarını yanlarına alarak eylem yaptı. 
İddiaya göre bir market zincirinde çalışırken tazminatsız işten çıkarılan işçiler Gazi Caddesi\'nde biraraya geldi. Yürüyüş yapan işçiler, \'Tazminatlarımız gasp edilemez\' yazılı dövizler taşıdı. Yürüyüş sırasında bazı işçilerin çocukları da sloganlara eşlik etti. İşten çıkarılan işçilerden birinin 24 yaşındaki oğlunun maddi yetersizlik sebebiyle tedavisi yapılamadığını ve bu nedenle hayatını kaybettiğini öne süren işçiler, ellerini kırmızıya boyayarak durumu protesto etti. Grup, basın açıklamasınına ardından dağıldı. 

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