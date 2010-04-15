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Çocuk yuvası önünde cinayet

Üç yıl önce ayrılan çift yuvada kalan çocuklarını tesadüfen aynı gün görmeye gelince tartışma çıktı.

15 Nisan 2010 03:00

T24 - Gaziantep çocuk yuvası önünde bugün bir cinayet işlendi. Üç yıl önce ayrılan çift yuvada kalan çocuklarını tesadüfen aynı gün görmeye gelince tartışma çıktı. Çocukların babası, eski eşini bıçaklayarak öldürdü.


Meral Kaz, Gazientep 0-6 yaş çocuk yuvasında kalan üç çocuğunu ziyarete gitti. Yanında annesi ve kızkardeşi de vardı.


Üç yıl önce ayrıldığı çocuklarının babası İsmet Demir de tesadüfen aynı saatlerde yuvadaydı.


NTV'nin haberine göre iki eski eş arasında tartışma yaşandı. Görgü tanıklarının ifadesine göre İsmet Demir, eski eşiyle tartışmaya başladı.


Tartışma sırasında cepinden bıçak çıkaran İsmet Demir, eski eşini defalarca bıçakladı. Eski kayınvalidesine de yumruk atan İsmet Demir'i yuvanın güvenlik görevlileri spreyle müdahale etti. Buna rağmen kaçmayı başaran Demir, kısa sürede yakalandı.


Meral Kaz, Cengiz Gökçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanedeki müdahale 36 yaşındaki kadını kurtarmaya yetmedi.


İsmet Demir eşiyle ayrıldığı dönemde, dört çocuğunu yanına aldı. Ancak çocukların ihmal edildikleri gerekçesiyle devlet korumasına alındığı öğrenildi.

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