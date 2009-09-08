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Çocuk yuvası duruşması yine ertelendi

08 Eylül 2009 20:04

Malatya'da 0- 6 Yaş Çocuk Yuvası'nda kalan çocuklara dayak ve şiddet uyguladıkları iddiasıyla haklarında dava açılan 17 bakıcı hakkındaki dava dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Malatya'daki 0-6 yaş çocuk yuvasında görülen şiddet görüntülerinin Star TV'de 25 Ekim 2005 tarihinde yayınlanması ardından, çocuklara eziyet yaptıkları iddiasıyla Malatya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde eziyet ettikleri her çocuk için 8'er yıl hapis istemiyle yargılanan Adalet G., Ayşe D., Naciye T., Adile K., Meryem K., Nezaket D., Melahat A. Yıldız G., Müjgan K., İnsaf Y., Şefika S., Fatma İ., Elif B., Fatma Yücel Ö., Yasemin K., Vildan G. ve Songül T. adlı bakıcı kadınların yargılanmalarına devam edildi. Duruşmaya sanık ve müdafi avukatları katıldı.

Bugünkü duruşmada sanıklardan Adile K. ile Müjgan K.'ya avukat tayin edilmesi için Malatya Barosu'na yazı gönderilmesi ve iki sanığın da gelecek duruşmaya zorla getirilerek ifadelerinin alınmasına karar verildi. Dava dosyalardaki eksik evrakların tamamlanması için 12 Kasım'a ertelendi.


 

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